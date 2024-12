Napoli: non solo Bonny, altro colpo in attacco

I partenopei continuano a lavorare per rinforzare il reparto offensivo. Manna insiste per chiudere un secondo giocatore oltre a Bonny

Il Napoli non si fermerà a Bonny. L’idea di Conte di giocare in futuro con un 3-5-2 sta portando Manna a valutare diversi profili per l’attacco oltre naturalmente al giocatore del Parma. C’è un nome che stuzzica molto il direttore sportivo dei partenopei e, stando a quanto riferito da Il Mattino, nei prossimi giorni è previsto un nuovo incontro per valutare con attenzione la fattibilità di questa operazione. Un colpo non semplice da chiudere per diversi motivi, ma a Castel Volturno sono fiduciosi e un tentativo lo sarà fatto.

L’incontro servirà a capire la reale fattibilità di questa operazione e se ci sarà o no la possibilità di portarlo alla corte di Antonio Conte entro la prossima estate. Al momento sembra molto difficile una chiusura durante il calciomercato invernale per diversi motivi. Ma sono in corso tutte le valutazioni del caso e per questo motivo non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio come si evolverà il tutto.

Calciomercato Napoli: colpo in attacco, i dettagli

Il Napoli ha voglia di rinforzare il proprio reparto offensivo. Simeone e Raspadori non hanno assolutamente convinto e per questo motivo l’ipotesi di un arrivo durante il calciomercato invernale non è da escludere a priori. Ma in casa partenopea si ragiona anche sul futuro e Manna nei prossimi giorni ha un obiettivo importante: provare a indirizzare una trattativa per un rinforzo di livello in attacco e non solo.

Stando alle ultime indiscrezioni, il Napoli insiste per provare a chiudere per Francesco Pio Esposito. Il classe 2005 piace molto a Manna e il direttore sportivo è pronto a fare un tentativo con l’Inter per capire la fattibilità dell’operazione. In questo momento è davvero complicato ipotizzare che i nerazzurri lo lascino andare, ma il calciomercato è molto particolare e tutto può succedere.

Di certo si può dire che il Napoli non ha intenzione di mollare la pista Esposito per il calciomercato estivo. Manna è pronto a fare una richiesta all’Inter per capire le possibilità di arrivare alla fumata bianca. Da parte dei nerazzurri non è da escludere una apertura ad una cifra importante. Naturalmente la strada è ancora lunga e per questo motivo non ci resta che attendere per capire cosa succederà nelle prossime settimane.