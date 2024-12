Napoli: Juve beffata, arriva il nuovo centrale

Non solo l’attaccante, Manna lavora su un centrale di assoluto livello e c’è un nome che stuzzica molto la dirigenza partenopea. I dettagli

È un Napoli che inizia ad essere molto attivo sul calciomercato. Si lavora su due fronti: il principale è quello di dare sin da subito calciatori pronti ad Antonio Conte. Ma si sta cercando anche di individuare profili giusti per la prossima stagione. Un compito non semplice considerato che manca ancora tanto tempo all’estate. Il rischio, però, è quello di dover fare i conti con una folta concorrenza e quindi ci si sta muovendo in anticipo.

Secondo quanto riferito da Il Mattino, per il ruolo di centrale c’è un nome che stuzzica molto il Napoli e Antonio Conte. Per il momento naturalmente siamo solamente nel campo delle ipotesi, ma non possiamo escludere che già nei prossimi giorni ci possa essere un tentativo. Si tratta di un calciatore di livello e che entro il calciomercato estivo è destinato a cambiare squadra.

Calciomercato Napoli: nuovo nome per la difesa, i dettagli

Il Napoli continua la ricerca di un centrale. Per il momento non si hanno certezze visto che si stanno facendo tutte le valutazioni del caso. L’obiettivo dei partenopei è sicuramente quello di riuscire a portare alla corte di Conte un difensore di esperienza, ma comunque giovane e in grado di alzare il livello della rosa. I nomi sono diversi, ma c’è un profilo che sta scalando le gerarchie e piace molto a Manna.

Stiamo parlando di Antonio Silva del Benfica. Il centrale è uno di quei nomi nel mirino di diversi club e il Napoli dovrà muoversi in anticipo per poter piazzare un colpo simile magari già durante il calciomercato invernale. C’è la concorrenza della Juventus e per questo motivo ci attendiamo una sorta di asta per aggiudicarsi il difensore portoghese. Da parte sua comunque c’è tutta la disponibilità ad iniziare una esperienza differente dall’ultima.

Per il momento siamo comunque solo nel campo delle ipotesi. La speranza da parte del Napoli è che si possa comunque fare un tentativo per Antonio Silva e magari avere una apertura. Molto difficile ad oggi avere delle certezze. La strada è molto lunga e non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio cosa potrà succedere e quali saranno le scelte da parte dei partenopei e del giocatore in vista del calciomercato estivo.