Napoli: ultimatum di ADL, addio ad un passo

Brutte notizie per quanto riguarda una possibile trattativa. La fumata bianca sembra essere molto più difficile e la separazione anche

In casa Napoli non si lavora solo sugli acquisti, ma anche sui rinnovi. L’obiettivo di Manna e ADL è sempre quello di blindare i propri gioielli e per questo motivo si sta cercando di lavorare per trovare delle intese. La strada è ancora molto lunga e le notizie che arrivano non sempre sono positive.

Secondo quanto riferito da Il Mattino, il rinnovo con il Napoli sembra essere più lontano e l’addio più vicino. L’ultimatum avanzato da De Laurentiis non è assolutamente una buona notizia e per il momento la firma non è certa. La speranza ora è che si possa comunque arrivare ad una intesa per cercare di chiudere tutto e regalarsi un accordo. Ma per il momento la strada è lunga e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.

Napoli: rinnovo più lontano, le ultime

In casa Napoli si continua a pensare ai rinnovi. Per il momento la strada è lunga e non possiamo escludere delle sorprese considerato il fatto che non si è ancora arrivati alla fumata bianca. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro per capire meglio cosa potrà succedere.

Intanto la strada per il rinnovo di Meret sembra essere più complicata. Stando alle ultime indiscrezioni, la proposta avanzata dal Napoli non convince pienamente il portiere, ma da parte di ADL non c’è nessuna intenzione di alzare l’asticella. O si firma a queste condizioni oppure il rischio di arrivare ad una fumata nera è assolutamente elevato. Per il momento le trattative vanno avanti anche se l’estremo difensore avrebbe comunque chiesto al suo procuratore di guardarsi intorno per capire se ci sono proposte di livello superiore a livello economico.

Per il momento siamo solamente nel campo delle ipotesi. Meret, infatti, spera sempre di poter rinnovare con il Napoli e aspetta che si arrivi ad un compromesso. Naturalmente se non ci dovesse essere la tanto attesa fumata bianca, si dovrà guardare altrove e l’Inter resta una possibilità per la prossima stagione. Non ci resta che aspettare ancora un po’ di tempo per capire meglio come si evolverà la situazione e quale potrà essere la scelta da parte di entrambi le parti.