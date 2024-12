Napoli: rivoluzione Conte, nuovo ruolo per Lukaku

In casa partenopea si valuta la possibilità di cambiare ancora una volta un qualcosa per diventare sempre più imprevedibili e pericolosi. I dettagli

È un Napoli che cambia sempre forma. L’idea di Conte è quella di dare vita ad una squadra sempre più variabile e pericolosa e per questo motivo si sta pensando ad un qualcosa di diverso dalle ultime uscite. Difficile provarlo nel giro di poco tempo, ma in un prossimo futuro ci sarà il tempo per meccanizzare meglio questo lavoro e consentire comunque alla squadra di diventare sempre più imprevedibile.

Le ultime partite, nonostante i risultati sono stati positivi, abbiamo visto una squadra non sicuramente lucida e per questo motivo Conte sta studiando un qualcosa di differente. Resta da capire se la nuova mossa consentirà al Napoli di essere maggiormente imprevedibile oppure no. Per il momento siamo solamente nel campo delle ipotesi. Poi la parola passa al campo e vedremo cosa accadrà.

Napoli: nuova rivoluzione di Conte, i dettagli

Il Napoli lavora ad una squadra differente rispetto alle ultime uscite. Abbiamo capito come ci si deve muovere per raggiungere gli obiettivi prefissati e Conte è pronto a rendere la sua squadra ancora maggiormente imprevedibile rispetto al passato. Un cambio di passo sicuramente fondamentale per aiutare soprattutto l’attacco. Naturalmente per il momento siamo nel campo delle ipotesi e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, Conte pensa ad una rivoluzione offensiva con Lukaku più da regista offensivo e Kvaratskhelia che agisce da seconda punta. Insomma una coppia offensiva che conferma la volontà del tecnico del Napoli di ritornare a quel 3-5-2 che in passato ha dato tante soddisfazioni. Per il momento siamo comunque nel campo delle idee. Resta da capire se questa cosa riuscirà a dare i frutti sperati oppure no.

Naturalmente per il momento l’obiettivo del Napoli è quello di ottenere il massimo in attesa che questa svolta dal punto di vista tattico possa entrare nel vivo. Inutile dire che ci vorrà del tempo per migliorare un po’ l’affinità tra i due giocatori e per questo motivo nelle prossime settimane capiremo se questa mossa darà oppure no i suoi frutti sia per quanto riguarda il rendimento di Lukaku, pronto a diventare regista offensivo, che di Kvaratskhelia.