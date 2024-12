Sconfitta ed esonero: Pirlo in panchina, sfida subito il Napoli

L’ex tecnico della Sampdoria è ormai pronto a tornare a guidare un club di Serie A. E i partenopei potrebbero essere presto sulla strada

In Serie A le panchine iniziano a traballare. Dopo un periodo abbastanza sereno per quanto riguarda gli esoneri, le situazioni di molti tecnici ritornano ad essere in forte pericolo. In particolare, la posizione di un allenatore è a serio rischio tanto che si parla della possibilità di affidare la guida tecnica ad Andrea Pirlo. L’ex Juventus, esonerato dalla Sampdoria, vorrebbe subito ritornare in gioco e c’è questa possibilità da tenere in considerazione.

Stando alle informazioni di Sportitalia, il club sta pensando seriamente a Pirlo tanto che il tecnico bresciano avrebbe messo in stand-by un suo possibile ritorno sulla panchina della Sampdoria. Non è questa la sua priorità al momento. La speranza di potersi sedere su una panchina di Serie A c’è e per questo motivo si sta lavorando con l’obiettivo di trovare una soluzione in tempi davvero molto brevi.

Serie A: si cambia in panchina, ecco Andrea Pirlo

La Sampdoria non è assolutamente soddisfatta di Andrea Sottil e pensa a Pirlo per provare a riprendere il percorso iniziato con lui ad inizio stagione. Ma, almeno per il momento, questa non è l’intenzione del tecnico bresciano. La sua volontà è quella di ripartire dalla Serie A e la possibilità potrebbe arrivare già nelle prossime settimane. Per ora è comunque una ipotesi. Vedremo se resterà così oppure no.

Stando a quanto riferito da Sportitalia, il futuro di Di Francesco al Venezia è sempre più in bilico e il club lagunare starebbe pensando a Pirlo per la panchina. Al momento si è nel campo delle ipotesi, ma una sconfitta nel prossimo turno potrebbe portare i veneti a cambiare la guida tecnica e il bresciano rappresenta forse la soluzione ideale. Naturalmente per il momento non si hanno certezze e bisognerà aspettare ancora un po’.

L’arrivo di Pirlo sulla panchina del Venezia lo porterebbe a sfidare il Napoli a fine dicembre. Una partita sicuramente importante per entrambe le squadre e che si preannuncia molto complicata rispetto ad adesso. Ma naturalmente per il momento siamo solamente nel campo delle ipotesi e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire meglio cosa succederà e quali saranno le scelte da una parte e dall’altra.