Napoli: svolta Raspadori, l’annuncio in diretta

Il futuro dell’ex Sassuolo continua ad essere al centro di diverse voci di calciomercato. E nelle ultime ore è arrivato un annuncio molto importante

Quale futuro per Raspadori? Molto difficile rispondere a questa domanda al momento. Il giocatore nei giorni scorsi ha confermato la propria volontà di giocare con maggiore continuità. Uno spazio che sembra essere molto difficile da trovare in questo Napoli. Antonio Conte lo vede ormai come un vice McTominay e rinunciare allo scozzese è quasi impossibile. Per questo motivo non è da escludere la possibilità che possa lasciare la squadra azzurra.

A Castel Volturno hanno comunque le idee molto chiare sul futuro di Raspadori almeno in chiave calciomercato invernale. Naturalmente la strada è ancora lunga e si sta aspettando le prossime settimane per avere un quadro più chiaro. Di certo sono molte le squadre interessate al calciatore e non ci resta che attendere un po’ di tempo per capire meglio cosa succederà.

Napoli: futuro Raspadori, le parole di Manna

Raspadori spera di trovare maggiore spazio e la partita di Coppa Italia potrebbe rappresentare l’occasione giusta per dimostrare la propria qualità e naturalmente aprire alla possibilità di una permanenza alla corte di Conte con un ruolo differente. Al momento l’ipotesi più probabile resta quella di una partenza nonostante da parte del Napoli non c’è una chiara volontà di privarsi del proprio giocatore.

Poco prima del match contro il Torino, Manna ha confermato che Raspadori è al centro del progetto Napoli nonostante il poco spazio trovato in questa prima parte di stagione. Naturalmente si tratta di parole che dovranno essere confermate con i fatti e per questo motivo si avrà un quadro chiaro solamente nelle prossime settimane. I partenopei non vorrebbero indebolirsi, ma attenzione alla volontà del calciatore che in una situazione simile potrebbe avere un ruolo fondamentale nella decisione finale.

I prossimi giorni, dunque, si preannunciano fondamentali per il Napoli e Raspadori. L’attaccante ex Sassuolo spera di poter riuscire a trovare maggiore spazio, ma i partenopei non hanno intenzione di lasciarlo partire. Per questo motivo sarà fondamentale magari un incontro tra le parti per fare un punto della situazione e le offerte che arriveranno. Quindi non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per avere un quadro più chiaro e capire come finirà questa vicenda e quale sarà il futuro dell’attaccante.