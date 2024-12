Napoli: morte improvvisa, sport in lutto

Brutte notizie per quanto riguarda lo sport napoletano. Un decesso inaspettato e che lascia un vuoto incolmabile in tutta la Campania. Cosa è successo

Lo sport campano in questo 1 dicembre fa i conti con un lutto improvviso. La notizia è stata accolta con tanto dolore da tutti gli appassionati e anche dalle persone che lo conoscevano. Nessuno se lo aspettava e sui social sono già in centinaia ad aver espresso la propria vicinanza alla famiglia e agli amici.

Una morte che lascia un vuoto incolmabile e siamo certi che nelle prossime settimane si organizzerà qualche evento per ricordare una figura sicuramente molto importante oltre che un punto di riferimento per lo sport napoletano. Nella sua carriera ha vinto molto e questo lo ha fatto diventare un vero e proprio simbolo.

Napoli: lutto improvviso, addio al campione

Napoli nella sua storia ha avuto tanti campioni in diversi sport e questo ha portato la città a diventare uno dei punti di riferimento in tutto il mondo. Tra loro c’è sicuramente Crescenzo D’Amore, ex ciclista e argento mondiale su pista a soli 17 anni. Una carriera di assoluto livello che lo ha portato anche a conquistare un titolo iridato da juniores su strada oltre che diverse soddisfazioni nei Grandi Giri.

Una carriera interrotta nel 2011 e negli anni successivi diverse lotta tra cui anche quella contro una malattia ematologica. Oggi la notizia della morte con un Napoli in lutto. D’Amore era alla guida della sua auto quando è andato a sbattere. Non è chiaro se ha perso il controllo oppure dietro c’è un malore. L’ex ciclista è stato trovato senza vita e il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Una notizia che ha sconvolto l’intera città partenopea e anche tutti gli appassionati delle due ruote. Una figura che, come raccontato in precedenza, è stata fondamentale per lo sport locale.

I messaggi di cordoglio per la morte di D’Amore sono stati da subito centinaia e molto probabilmente si proseguirà nelle prossime ore. Al momento non si hanno notizie su quando ci saranno i funerali, ma siamo certi che saranno centinaia le persone che andranno a salutare per l’ultima volta l’ex ciclista.