Napoli: colpo in attacco, c’è il via libera del tecnico

I partenopei continuano a seguire da vicino un attaccante. Il giocatore piace molto ad Antonio Conte e la squadra è pronto a cederlo

Il Napoli vince contro il Torino e prosegue il cammino verso l’obiettivo scudetto. Ma anche in casa dei granata la squadra non è riuscita a chiudere la partita e questo rappresenta forse un piccolo problema per quanto riguarda gli uomini di Conte. Da qui la necessità entro la prossima estate di chiudere diversi colpi per rendere il reparto offensivo ancora molto più forte rispetto a quello di adesso.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, c’è il via libera del club alla cessione di un calciatore e per questo motivo il Napoli ci pensa sia in ottica calciomercato invernale che estivo. Naturalmente serve una partenza di almeno uno tra Simeone e Raspadori per chiudere subito il colpo. Per luglio è ancora tutto possibile e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.

Calciomercato Napoli: svolta improvvisa, c’è l’annuncio

Per i partenopei uno degli obiettivi principali è quello di riuscire a rafforzare il reparto offensivo. Per il momento non si hanno certezze su come si muoverà il Napoli, ma c’è l’intenzione comunque di riuscire a dare al tecnico un rinforzo di livello per consentire comunque a Conte di avere alternative importanti.

Uno dei nomi segnati sul taccuino di Manna è sicuramente quello di Rashford. Il calciomercato estivo è molto lungo e per questo motivo il Napoli potrebbe fare un tentativo per capire la fattibilità di questa operazione. Dalla Spagna confermano come il Manchester United non ha intenzione di confermarlo in rosa e per questo motivo la sua partenza ci sarà quasi certamente entro luglio. Si tratta di una operazione di assolutamente complicata da chiudere durante l’estate e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.

Il Napoli, comunque, pensa a Rashford per rinforzare il proprio reparto offensivo durante il calciomercato estivo. Il Manchester United non ha intenzione di confermarlo e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi mesi per avere un quadro molto più chiaro e capire se alla fine ci potranno essere le possibilità di chiudere oppure no il colpo.