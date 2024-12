Napoli: il centrale arriva con lo scambio, Conte accontentato

La ricerca del difensore in casa partenopea prosegue. C’è un giocatore che sarebbe balzato in pole position. Ecco i dettagli della trattativa

Il Napoli prosegue la ricerca del difensore centrale. Juan Jesus e Marin non hanno convinto i partenopei e Antonio Conte ha chiesto chiaramente un nuovo giocatore in quel reparto. C’è un profilo che sta scalando le gerarchie nelle ultime ore e non possiamo escludere che ci possa essere un tentativo già durante la sessione estiva. Siamo nel campo delle ipotesi e per questo motivo non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.

Stando alle ultime informazioni di Fasano, il Napoli potrebbe prendere il difensore in questo calciomercato invernale attraverso uno scambio. Naturalmente si tratta di una idea che dovrà trovare delle conferme nelle prossime settimane. Ma l’idea ci sarebbe e a questo punto non ci resta che aspettare ancora un po’ di tempo per avere un quadro più chiaro.

Calciomercato Napoli: ecco il nuovo centrale, scambio decisivo

Il Napoli lavora per rinforzare la squadra a disposizione di Antonio Conte. L’assenza di un centrale in questo momento di riserva di livello in questo momento si sta sentendo e la richiesta del tecnico è stata sin da subito molto chiara. Le riflessioni sono in corso, ma c’è un profilo che sta scalando le gerarchie e non possiamo escludere un tentativo già a gennaio.

Il Napoli, infatti, non ha mollato la pista che porta a Ismajli dell’Empoli e un tentativo durante il calciomercato invernale potrebbe essere fatto. L’ultima idea sarebbe quella di uno scambio con Juan Jesus. Resta da capire la formula. Il centrale albanese, infatti, è in scadenza di contratto e il prestito non è assolutamente possibile. Quindi bisognerà trovare una soluzione definitiva e solamente dopo si potrà capire se questa trattativa potrà decollare oppure no.

Il nome di Ismajli resta comunque uno dei principali per il Napoli e a questo punto non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro. I partenopei pensano ad uno scambio di calciomercato con Juan Jesus, ma si tratta di una ipotesi da verificare nelle prossime settimane. Manna è comunque al lavoro per trovare la giusta soluzione e non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per capire come si svilupperà la situazione e quale sarà il centrale dei partenopei.