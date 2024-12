Napoli: blitz in Brasile, Manna anticipa tutti

I partenopei iniziano ad essere molto attivi sul calciomercato. Fari puntati al campionato brasiliano: Manna potrebbe anticipare la concorrenza

Il calciomercato del Napoli è pronto ad entrare nel vivo. Manna nei prossimi giorni lavorerà per individuare i giocatori ideali da dare ad Antonio Conte a partire da gennaio. Lo sguardo, come annunciato più volte dal tecnico leccese, è rivolto anche alla prossima stagione e quindi non è da escludere che il direttore sportivo decida di intraprendere alcune trattative in prospettiva.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, diverse squadre sono sulle tracce di un talento brasiliano e anche il Napoli ci potrebbe fare un pensierino. Al momento in quel ruolo si è coperti, ma ci sono alcune uscite destinate a liberare i posti e a questo punto non possiamo escludere un tentativo di Manna anche per anticipare la concorrenza. Resta comunque una idea per il calciomercato estivo e non ci resta che attendere un po’ di tempo per avere un quadro chiaro.

Calciomercato Napoli: fari puntati in Brasile, i dettagli

In casa Napoli si guarda con attenzione al futuro e l’obiettivo è quello di rinforzare la squadra con giocatori pronti. Naturalmente non è da escludere che ADL decida di puntare su calciatori che in futuro possano rappresentare una plusvalenza importante e per questo motivo si potrebbero sondare campionati stranieri per capire la fattibilità dell’operazione.

Tra i giocatori destinati ad entrare nelle mire del Napoli ci potrebbe essere anche Richard Rios del Palmeiras. Dalle notizie che arrivano dalla Spagna confermano come diverse squadre italiane hanno messo nel mirino il centrocampista colombiano e un pensierino potrebbero farcelo anche i partenopei soprattutto se ci dovesse essere una partenza durante il calciomercato invernale. Al momento siamo nel campo delle ipotesi, ma non è da escludere un tentativo per capire meglio la fattibilità dell’operazione.

Al momento lo sguardo è rivolto principalmente all’estate. L’eventuale partenza di uno tra Folorunsho e Raspadori potrebbe cambiare le carte in tavola e portare il Napoli a sondare realmente il terreno per Rios. Si tratta di un calciatore in forte crescita e rappresenta una soluzione per l’immediato, ma anche per il futuro visto che parliamo di un 24enne. La strada è comunque lunga e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire come si evolverà la situazione e se ci sarà la possibilità di chiudere l’affare nell’immediato.