Folorunsho in una big, giocherà la Champions: si chiude subito

A sorpresa il centrocampista potrebbe lasciare il Napoli e firmare per un altro club a gennaio. L’interesse c’è e presto si pensa di affondare il colpo

Una prima di stagione da comprimario per Folorunsho. Nonostante l’interesse della Lazio, il centrocampista è stato rimasto alla corte di Antonio Conte. Una scelta che lo ha portato a trovare poco spazio e in queste ultime ore si è ritornati a parlare della possibilità di un suo addio a gennaio. I partenopei non sembrano intenzionati a privarsi del centrocampista, ma una big italiana è pronta a sondare il terreno per valutare la fattibilità dell’operazione.

Folorunsho piace da tempo e l’ipotesi di poter giocare in Champions League lo stuzzica. Una ipotesi di calciomercato, quindi, da tenere in considerazione visto anche il poco spazio trovato nella prima parte di stagione. La volontà del Napoli sarebbe quella di provare a tenerlo in squadra fino a giugno, ma davanti ad una proposta importante non è da escludere che alla fine si possa dare il via libera all’operazione.

Calciomercato: Folorunsho resta in Serie A, ecco con chi firma

Le strade del Napoli e di Folorunsho potrebbero dividersi durante il calciomercato invernale. Nelle scorse settimane era stata ipotizzata una sua permanenza alla corte di Conte fino al termine della stagione. Ma in queste ultime ore sta uscendo una possibilità destinata a cambiare il futuro del centrocampista. Naturalmente siamo ancora nel campo delle ipotesi. Le idee del club sono comunque molto chiare e un tentativo lo si farà.

Secondo quanto riferito da tuttoatalanta.com, la Dea sarebbe ritornata nuovamente sulle tracce di Folorunsho. Il giocatore piace molto a Gasperini e un pensiero gli orobici lo avevano già fatto in estate. Poi l’infortunio di Scamacca ha cambiato le priorità e il centrocampista è ritornato nel cassetto della dirigenza bergamasca. Ora l’Atalanta ci ripensa ed è pronta a mettere sul piatto una proposta importante per strappare il giocatore al Napoli durante il calciomercato invernale.

La Dea sarebbe in pole position in caso di apertura del Napoli alla cessione, ma sul giocatore c’è anche l’interesse di Lazio e Monza. Una sfida di calciomercato a tre per Folorunsho. Ma la Champions League rappresenta forse l’elemento decisivo che potrebbe portare il centrocampista a dire sì al trasferimento all’Atalanta. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro e capire se questa ipotesi potrà decollare oppure no.