Napoli, arriva il sostituto di Marin: affare dalla Premier

Il Napoli è pronto a dire addio al difensore spagnolo Rafa Marin: spunta l’intreccio decisivo dalla Premier, arriva il nuovo difensore

Il ds Giovanni Manna vorrebbe subito chiudere un nuovo affare in vista di gennaio. Un nuovo intreccio dalla Premier League con il difensore spagnolo Rafa Marin pronto a scendere in campo soltanto in Coppa Italia. Ora ha voglia di nuovi stimoli per ambire a grandi palcoscenici: spunta l’affare decisivo.

Secondo quanto riportato dal portale TMW, Rafa Marin è pronto a salutare Antonio Conte. Il difensore spagnolo non ha ancora fatto il suo debutto in Serie A: il Villarreal ha messo gli occhi su di lui, ma in passato è stato accostato nuovamente al Real Madrid. Il presidente De Laurentiis è pronto ad intervenire sul fronte calciomercato per accontentare l’allenatore azzurro.

Napoli, affare immediato: spunta l’intreccio decisivo in Premier

Un momento decisivo per puntare in alto cercando di mettere a segno nuovi colpi entusiasmanti. Il Napoli è alla ricerca di un valido difensore centrale che possa sostituire alla grande i due titolarissimi di Conte: spunta la nuova mossa strategica dalla Premier League, conosce molto bene De Zerbi.

Come svelato dal portale TMW, il Napoli sta monitorando attentamente il difensore olandese del Brighton Jan Paul van Hecke. Cresciuto tanto con Roberto De Zerbi, la sua valutazione si aggira intorno 20: la scadenza del suo contratto si aggira intorno al 30 giugno del 2027. Conte ha invocato subito nuovi acquisti già a gennaio per rinforzare la rosa a sua disposizione.

Le sue prestazioni con il Brighton hanno attirato gli interessamenti delle big d’Europa: l’olandese classe 2000 non vede l’ora di cambiare squadra, ma il top club inglese difficilmente lo lascerà partire a gennaio. A giugno potrebbe aprirsi lo spiraglio giusto per il trasferimento in maglia azzurra: ecco la chiusura immediata in ottica futura.

Il presidente De Laurentiis è pronto ad accontentare subito Conte in vista del futuro. L’obiettivo degli azzurri è quello di arrivare in alto il prima possibile: spunta il nuovo intreccio dalla Premier per nuovi colpi suggestivi. Il Napoli è pronto a sognare in grande con Conte, ma urgono rinforzo di livello internazionale in ottica futura. Un intreccio decisivo per sostituire al meglio il partente Rafa Marin: tutto può cambiare nei prossimi mesi. La situazione è in continuo divenire per allestire una rosa sempre più competitiva in casa Napoli.