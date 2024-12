Napoli, colpo Dorgu: Corvino delude ADL

Il Napoli è pronto a sferrare l’assalto vincente per Patrick Dorgu, ma è arrivato l’annuncio sorprendente per il presidente De Laurentiis: ecco la verità

Il laterale danese è ambito dai maggiori club europei che sono pronti a fare follie per lui. Il presidente De Laurentiis vorrebbe subito accontentare Antonio Conte con nuovi innesti di qualità: le dichiarazioni del ds Corvino hanno deluso il Napoli, spunta tutta la verità.

Il ds Manna continua a lavorare attivamente sul fronte calciomercato. Dorgu è il primo nome sul taccuino della dirigenza partenopea, ma sulle sue tracce ci sono tanti club d’Europa. Spunta il nuovo intreccio con le dichiarazioni a sorpresa di Pantaleo Corvino, che l’ha scoperto diversi anni fa aggregandolo nella Primavera giallorossa. Poi l’exploit in Serie A attirando così tanti club d’Europa: ecco tutta la verità sul trasferimento del giocatore del Lecce.

Napoli, affare Dorgu: l’amara sorpresa per De Laurentiis

Novità importanti per conoscere da vicino il futuro del talento danese: il classe 2004 è voglioso di arrivare in alto per giocare da protagonista anche la Champions League, ma ecco il colpo di scena in casa azzurra.

Come svelato dal direttore sportivo, Pantaleo Corvino, Patrick Dorgu continuerà ancora la sua avventura con la maglia del Lecce. A gennaio non si muoverà come ha rivelato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ma ha aggiunto che ha numerosi estimatori il laterale danese. Nelle ultime settimane è stato schierato anche come esterno d’attacco: con Giampaolo sta agendo a piede invertito per convergere all’interno del campo con il sinistro.

Il presidente De Laurentiis proverà così a chiudere il colpo in ottica futura: la sua valutazione si aggira intorno ai 40 milioni di euro. Un’amara delusione per gennaio, ma non è ancora detta l’ultima parola. Tutto può cambiare in fretta in ottica futura: il Napoli vorrebbe subito la prelazione in vista di giugno.

Un momento decisivo per chiudere l’affare anticipando le big d’Europa: Dorgu è pronto ad accettare la destinazione Napoli. Al termine della sfida al Maradona lo stesso Conte gli ha sussurato qualcosa all’orecchio per convincerlo, chissà, di scegliere il progetto azzurro. Saranno mesi intensi per arrivare così alla chiusura dell’affare: il classe 2004 non vede l’ora di cambiare squadra dopo il suo percorso di crescita realizzato con il Lecce. Il Napoli lo aspetta a braccia aperte: Conte non si fermerà fino alla fine.