Napoli, colpo in Argentina: che intreccio con l’Inter

Il Napoli continua a guardare anche in Sudamerica per puntellare la rosa di Antonio Conte. L’Inter tenta la beffa in Argentina, spunta l’intreccio-verità

La società partenopea continua a monitorare attentamente i prossimi colpi in ottica futura. Il Napoli è molto attento ad ogni dettaglio sul fronte calciomercato: spunta la mossa strategica del presidente De Laurentiis, ma occhio anche all’Inter sempre molto attiva in Sudamerica.

La dirigenza partenopea continua a pensare in grande per allestire una rosa sempre più competitiva per il futuro. Il Napoli è pronto a chiudere i prossimi colpi anche provenienti dal Sudamerica: spunta un nuovo intreccio con l’Inter. Conte ha chiesto a gran voce nuovi rinforzi già a gennaio, ma il ds Manna è molto attivo anche in vista della prossima stagione.

Napoli, Marotta beffa ADL: prova il colpaccio

Un nuovo affare dall’Argentina con l’intreccio con l’Inter: spunta l’assalto vincente del presidente nerazzurro Beppe Marotta, De Laurentiis non intende stare a guardare. Un nuovo duello a distanza tra le big della Serie A pronte a colpire sul mercato.

Già da tempo il talento argentino classe 2001 del Boca Juniors, Kevin Zenon, è finito nel mirino del Napoli. Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’Inter è pronta a sferrare l’assalto vincente con Baccin che continua a monitorare i colpi in ottica futura. Tutto può cambiare in poco tempo per una nuova mossa strategica: il Napoli ha intenzione di essere protagonista già a gennaio sul fronte calciomercato.

Saranno settimane intense per arrivare così alla chiusura definitiva dell’affare. Tanti talenti in Sudamerica pronti a sbarcare subito in Italia: l’argentino Zenon è stato accostato già al Napoli negli ultimi mesi con la sua valutazione che si aggira intorno ai 20 milioni di euro. L’Inter proverà subito la beffa al presidente De Laurentiis per regalare un nuovo innesto di valore a Simone Inzaghi.

Un talento argentino dal futuro roseo, ma il Napoli non intende partire battuto: ci proverà fino alla fine per sorprendere anche l’Inter. Beppe Marotta ha sempre lavorato alla grande con i talenti in circolazione, ma anche il Napoli intende fare la voce grossa sul fronte calciomercato. Una voglia immensa di essere ancora protagonista in ottica futura: il presidente De Laurentiis ha già le idee chiare. Zenon è pronto a lasciare il Boca Juniors per vivere un’avventura in Serie A.