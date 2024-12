Napoli, tre acquisti dal Verona: ADL pigliatutto

Il presidente De Laurentiis non intende badare a spese per accontentare Antonio Conte. Si guarda in casa Hellas Verona: anticipa le big della Serie A

Il ds Manna è al lavoro per chiudere nuovi affari a sorpresa in vista della seconda parte di stagione. Pochi minuti fa è arrivato l’annuncio de Il Corriere dello Sport: ecco la mossa del presidente De Laurentiis per ambire a grandi palcoscenici. Conte ha richiesto diversi acquisti già a gennaio, ma il meglio deve ancora a venire in ottica futura.

La dirigenza partenopea ha le idee chiare per mettere a segno colpi avvincenti in ottica futura. Il Napoli continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato: spunta l’intreccio decisivo in casa dell’Hellas Verona. Tutto può cambiare improvvisamente in vista di gennaio con affari avvincenti messi a segno dal presidente De Laurentiis.

Conte ha chiesto a gran voce nuovi rinforzi per competere fino alla fine per poi voltare subito pagina in caso di ritorno in Champions League. Lo Scudetto resta soltanto un sogno al momento: saranno decisive le prossime settimane per comprendere meglio la situazione.

Napoli, ADL anticipa le big: triplo affare in casa Verona

Tre innesti di valore per puntare subito in alto in vista dei prossimi mesi. Il calciomercato non dorme mai e può regalare così colpi sorprendenti in ottica futura: spunta il nuovo intreccio in casa Verona.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il Napoli ha intenzione di chiudere subito il colpo Reda Belahyane. Il 20enne centrocampista marocchino del Verona piace anche alla Lazio, ma il presidente De Laurentiis ha intenzione di regalarlo immediatamente a Conte.

Il ds Manna continua a monitorare anche il laterale Jackson Tchatchoua e Diego Coppola, cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi mesi. Centrale della Nazionale Under 21, è stato protagonista anche al Maradona contro il Napoli nella passata stagione.

Tchatchoua ha lo stesso agente di Belahyane, ma il terzino destro dell’Hellas Verona è pronto anche a cambiare squadra a gennaio. La valutazione del centrocampista marocchino si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro: una nuova mossa a sorpresa per ambire a grandi palcoscenici.

Il presidente De Laurentiis è pronto così a sferrare l’assalto decisivo in casa Verona per chiudere subito i prossimi colpi in vista del futuro. Conte si aspetta nuovi colpi per puntellare la rosa a sua disposizione per affrontare al meglio i prossimi mesi.