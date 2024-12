Napoli, arriva Osimhen: l’annuncio in diretta tv

Victor Osimhen continua a collezionare gol con il Galatasaray, ma spunta un nuovo intreccio di calciomercato: il presidente De Laurentiis avrà l’ultima parola

Un intreccio decisivo in ottica futura: Osimhen potrebbe cambiare ancora una volta squadra. L’attaccante nigeriano non vede l’ora di continuare a riportare in alto il Galatasaray a suon di gol, ma nelle ultime ore è arrivato l’annuncio suggestivo per conoscere il suo futuro.

Volato in Turchia in prestito, ora Osimhen è pronto a cambiare squadra. A gennaio difficilmente si muoverà dal Galatasaray, ma l’attaccante di proprietà del Napoli è pronto a sbarcare nuovamente su nuovi lidi. Un intreccio decisivo per tornare alla ribalta anche in Italia, ma l’ultima parola spetterà al presidente De Laurentiis. La sua separazione con il Napoli è avvenuta nel peggior modo possibile: dopo i successi collezionati in maglia azzurra, spunta così la sua prossima destinazione.

Napoli, colpo in attacco: arriva Osimhen

Una mossa a sorpresa per conoscere il futuro di Osimhen. L’attaccante nigeriano vuole continuare ad essere protagonista con il Galatasaray, ma il suo futuro resta in bilico. Il club turco ha provato anche ad anticipare la folta concorrenza con una ricca proposta al presidente De Laurentiis: ecco tutte le novità da conoscere.

Un momento decisivo per conoscere da vicino il futuro dell’attaccante nigeriano. L’opinionista tv Francesco Oppini ha rivelato sull’emittente Netweek Sport la mossa a sorpresa della Juventus per ingaggiare il pupillo di Cristiano Giuntoli: “Sarà lui il prossimo attaccante della Juventus”. Dichiarazioni sorprendenti in ottica futura per chiudere l’affare proprio con il Napoli: il club bianconero dovrà prendere una decisione in tempi brevi anche per quanto riguarda Vlahovic.

La Juventus monitora attentamente le condizioni del suo trasferimento: il ds Giuntoli è pronto ad accoglierlo a braccia aperte dopo la loro avventura condivisa in maglia azzurra. Un momento decisivo per conoscere la sua prossima squadra: difficilmente resterà in Turchia, ma lo stesso esperto di calciomercato Paolo Bargiggia ha rivelato come il suo ingaggio elevato gli impedisce di vestire la maglia della Juventus. I prossimi mesi saranno decisivi per programmare la sessione di calciomercato: un intreccio decisivo per sognare in grande.

Osimhen dovrà prendere una decisione proprio insieme al presidente De Laurentiis: il Napoli dovrà ricavare dalla sua cessione tanti milioni dopo un inizio suggestivo anche con la maglia del Galatasaray. Il ds Giuntoli aspetterà la contromossa.