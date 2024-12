Napoli, affare fatto: la chiave è Simeone

Il Napoli continua ad essere protagonista anche sul fronte calciomercato. Simeone è pronto a dire addio, c’è la prelazione sul colpo del presidente De Laurentiis

Saranno mesi decisivi in ottica futura per conoscere così i prossimi colpi di calciomercato in casa Napoli. A gennaio ci sarà tanto movimento per ambire a grandi palcoscenici: dopo un inizio sorprendente, ora il presidente De Laurentiis ha intenzione di accontentare subito Antonio Conte con innesti di qualità pronti a vestire l’azzurro.

Un momento già decisivo per pensare al futuro. Il Napoli ha intenzione di ritornare il prima possibile in Champions League dopo un inizio spumeggiante in Serie A: spunta la prelazione per giugno in vista del colpo a gennaio, Simeone resta la chiave per l’operazione a centrocampo. Un nuovo intreccio di mercato per provare così ad anticipare le altre big d’Europa: spunta la prelazione per giugno, l’affare decisivo. Saranno settimane intense anche per programmare i prossimi mesi di calciomercato: l’attaccante argentino ha una valutazione di 15 milioni di euro.

Napoli, spunta la prelazione per giugno: il colpo a centrocampo

Tutto può cambiare immediatamente in casa Napoli. Ecco il nuovo intreccio da urlo: ecco la verità per conoscere le prossime mosse strategiche in vista del futuro.

Il ds Manna cercherà di accontentare subito Antonio Conte, ma la programmazione della società partenopea viaggia spedita anche in ottica futura. Come svelato di Tuttosport, Samuele Ricci, accostato anche al Milan negli ultimi giorni, è pronto a sbarcare in azzurro in vista di giugno. L’attaccante argentino, Giovanni Simeone, è la chiave per l’operazione in cambio di 15 milioni di euro: negli ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato tutto può cambiare.

Una voglia pazzesca di arrivare fino in fondo per chiudere subito il centrocampista della Nazionale italiana. In poco tempo ha conquistato anche il Ct Luciano Spalletti che l’ha schierato da titolare anche in sfide importanti come quella contro la Francia.

Ricci rappresenta il futuro del calcio italiano e così il Napoli è pronto a chiudere subito l’affare. Cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli, è cresciuto in maniera esponenziale a Torino: ora è pronto per il definitivo salto di qualità per giocare da protagonista in Champions League. Tutto può cambiare in fretta anche a gennaio: il presidente De Laurentiis ha intenzione di puntellare la rosa a disposizione di Conte per raggiungere nuovi traguardi.