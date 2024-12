Napoli, colpo dalla Bundesliga: annuncio inatteso del difensore

Il Napoli continua nella sua ricerca di un difensore centrale ed in tal senso arriva una svolta non di poco conto. Nel mirino c’è un profilo accostato agli azzurri direttamente dalla Bundesliga. Ed ora è uscito allo scoperto, dicendo con chiarezza quelle che sono le sue volontà per il futuro prossimo.

Come è noto, Antonio Conte ha indicato una priorità su tutte alla dirigenza, ed in particolar modo ad Aurelio De Laurentiis ed al direttore sportivo Giovanni Manna. Stiamo parlando del difensore centrale, dal momento che anche nell’immediato, oltre che in prospettiva, serve come il pane. Alle spalle di Amir Rrahmani e di Alessandro Buongiorno c’è il vuoto ad oggi.

Rafa Marin e Juan Jesus infatti fino a questo momento non hanno praticamente avuto spazio dal momento che non danno le adeguate garanzie. Per questo a gennaio il Napoli sta sondando vari profili di caratura internazionale, pronti per l’uso in maniera immediata. In tal senso, arriva una svolta con le parole di uno dei profili più interessanti in assoluto.

Gli azzurri guardano in Germania: colpo di scena inatteso

La priorità ha dettato quelle che devono essere un po’ le regole da seguire, a partire dal fatto che non saranno ammesse spese folli dopo gli enormi sforzi fatti in questa estate. In tal senso, attenzione ad un profilo di cui si è parlato poco tempo fa proprio in chiave azzurra e che arriva direttamente dalla Bundesliga.

Stiamo parlando di Jonathan Tah, fortissimo difensore centrale in forza al Bayer Leverkusen e che, secondo AreaNapoli.it, è stato proposto anche al Napoli sia per gennaio che per l’estate. Il suo contratto scadrà nel giugno del 2025. Ed ora il tedesco è uscito allo scoperto spiegando realmente come stanno le cose.

Napoli, affondo in Bundesliga: il centrale esce allo scoperto

In una intervista concessa ai microfoni di Sky Sport DE, infatti, Jonathan Tah ha spiegato che al momento è concentrato solo sul Bayer Leverkusen anche se ovviamente poi il discorso si è spostato sulle voci che riguardano il Bayern Monaco.

I bavaresi, infatti, sembrano la squadra più avanti per prenderlo a parametro zero e lui l’ha definita, ovviamente, “una grande squadra”. In molti in Germania l’hanno vista come una apertura verso i bavaresi. La strada per il Napoli, dunque, è in salita.