Sarri torna in Serie A: altro esonero e colpo di scena

Maurizio Sarri, dopo la fine della parentesi alla Lazio, è pronto a tornare in Serie A. Un club, infatti, ha deciso di esonerare il suo allenatore ed in tal senso è pronto ad affondare il colpo per il tecnico toscano. Si tratta di una destinazione che può davvero esaltare l’ex guida tecnica, tra le altre, del Napoli.

Siamo al cospetto di un allenatore che ha avuto la grande dote di provare delle strade che, fino a quel momento, in pochissimi avevano esplorato. E lo ha fatto non con i grandi campioni che poi successivamente ha avuto la fortuna di allenare, ma anche in categorie inferiori come la Serie C ed anche più in basso.

Ha fatto, infatti, come è noto, una lunga gavetta prima di arrivare a certi livelli. Al Napoli ed all’Empoli è stato semplicemente ai limiti della perfezione, raggiungendo dei risultati sbalorditivi, mentre con Chelsea e Juventus sono arrivati i primi trofei. Dopo la fine burrascosa della sua storia con la Lazio ora Maurizio Sarri è pronto a rimettersi in gioco.

Il toscano di nuovo in Serie A: colpo di scena

Alla Lazio le cose, soprattutto nella fase finale, sono andate malissimo e sono precipitate anche in maniera inattesa. Si sono create delle spaccature interne allo spogliatoio che hanno reso la strada troppo in salita. Ed alla fine ha deciso per le dimissioni, dicendo addio senza chiedere nulla al club. Ora, però, arriva un colpo di scena.

Stando a quanto raccontato dal quotidiano “La Stampa“, infatti, il Torino sta riflettendo seriamente sul futuro di Paolo Vanoli. Al punto che ha già avviato in maniera importante i ragionamenti sul suo successore. Ed il sogno del presidente Urbano Cairo è proprio Maurizio Sarri, un profilo in grado di ridare entusiasmo alla piazza.

Altro esonero, affondo deciso su Maurizio Sarri: le ultime

La piazza granata, per la sua storia ed il suo enorme fascino, non può in nessun modo essere indifferente a Maurizio Sarri, che non potrebbe non essere stimolato da una sfida di questo tipo.

Il principale ostacolo, per vedere il toscano alla guida del Torino, è però di natura economica. Difficile, infatti, per i granata permettersi un ingaggio come quello che chiede Sarri. Attenzione alle alternative, da Cioffi ad Igor Tudor.