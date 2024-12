Mercato Napoli, colpo dal Paraguay: talento purissimo per Conte

Mercato Napoli, gli azzurri lavorano ad un colpo a sorpresa che arriva dal Paraguay. Si tratta di un calciatore dal potenziale enorme e che nelle mani di Antonio Conte potrebbe conoscere la sua consacrazione nel grande calcio. Andiamo a vedere le ultime su questo potenziale colpo da parte dei partenopei.

Gli azzurri si stanno guardando attorno dal momento che in sede di mercato non basta solamente trovare i giusti rinforzi da mettere nelle mani di Antonio Conte. Dopo i sacrifici fatti in estate, infatti, è di capitale importanza anche risparmiare per evitare di compromettere in termini economici quanto fatto fino a questo momento. La società, infatti, non dimentica la questione bilancio.

In tal senso, il Sud America spesso si è rivelato essere una sorta di miniera d’oro senza fine per gli esperti di calciomercato. Ed ora anche Manna vuole sondare quelle piste, mettendo gli occhi su un talento purissimo che milita in Paraguay e di cui si parla come di uno dei migliori della sua generazione. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Mercato Napoli, colpo a sorpresa dal Sud America: le ultime

Il movimento calcistico del Paraguay, grazie ai tanti talenti che si stanno affermando in Europa negli ultimi anni, sta avendo grande prestigio di recente, come non sempre è successo. Enciso, in tal senso, è un esempio per tutti. Adesso, però, c’è un altro calciatore che sta attirando su di sé gli occhi non solo della stampa ma anche delle big europee.

Si tratta di Diego Leon, terzino sinistro che ha un talento purissimo. Nato in Paraguay, si tratta di un calciatore attualmente di proprietà del Cerro Porteno. Come raccontato dall’analisi realizzata da AreaNapoli.it, si tratta di un calciatore che farebbe al caso del Napoli, dal momento che ha tutte le caratteristiche che servono per esaltarsi con Conte.

Napoli, colpo dal Paraguay: è un talento purissimo

Come testimoniato dal forte interesse nei confronti di Dorgu, si tratta di profili, in termini tecnici, che il Napoli segue e che chissà che non possa prendere già a gennaio. Classe 2007, il suo valore potrebbe salire alle stelle prossimamente.

Come raccontato in Sud America, infatti, sul ragazzo stanno iniziando ad arrivare anche gli occhi delle big di Premier League. Insomma, per Diego Leon al Napoli la strada non sarebbe in discesa, ma comunque ancora perseguibile.