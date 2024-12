Mercato Napoli, occhi in casa Inter: colpo low cost per Conte

Mercato Napoli, gli azzurri continuano a cercare i giusti rinforzi da consegnare nelle mani di Antonio Conte ed ora arriva una svolta non di poco conto. Occhi in casa Inter, da cui Giovanni Manna può attingere per un colpo a basso costo potenzialmente molto interessante. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Gli azzurri sono consapevoli del fatto che, allo stato attuale delle cose, la rosa può bastare solo nel caso in cui ci siano due competizioni da affrontare. La Champions League richiede ulteriori sforzi in sede di calciomercato, dal momento che lo stress fisico e mentale è troppo per pensare di non avere valide alternative alle spalle dei titolari.

Negli ultimi giorni lo ha ribadito a gran voce Antonio Conte, con delle dichiarazioni anche molto forti e che hanno spaccato l’opinione pubblica. In tal senso, emerge adesso una voce molto interessante. Un colpo a basso costo che arriva direttamente dall’Inter e che può far felice il tecnico del Napoli, che ha bisogno di un calciatore con queste caratteristiche.

Mercato Napoli, occhi in casa Inter per il colpo a basso costo

Si cercano dei profili in sede di mercato che possano essere utili sicuramente nell’immediato, ma anche in prospettiva futura. Anche perché la situazione sta procedendo molto bene ed è facile immaginare una partecipazione alla prossima UEFA Champions League. In tal senso, servono profili abituati a certe pressioni.

Per questo motivo, stando a quanto raccontato da Radio Kiss Kiss Napoli, il Napoli sta seguendo con vivo interesse in sede di mercato il nome di Stefan De Vrij dell’Inter, che ha il contratto in scadenza e che in passato ha già lavorato, facendo cose straordinarie, con Antonio Conte proprio nella parentesi in nerazzurro di quest’ultimo.

Napoli, si guarda ai nerazzurri: le ultime sull’affare

Manna sta seguendo con molta attenzione questa situazione. Nel caso in cui, infatti, l’ex Lazio non dovesse rinnovare, allora il Napoli potrebbe davvero tentare l’affondo per lui, con l’obiettivo di regalare a Conte un centrale che conosce e di cui si fida.

Nel caso in cui non si dovesse trovare la quadra per un prolungamento, allora si tratterebbe di un colpo a basso costo. Gennaio sarebbe l’ultima finestra utile all’Inter per vendere De Vrij, il cui prezzo dunque crollerebbe.