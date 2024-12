Napoli: Manna pesca in Serie B, c’è il sì di ADL

Il direttore sportivo degli azzurri guarda al campionato cadetto per rinforzare la rosa a disposizione di Conte. La trattativa si può chiudere

È un Napoli che si muove su più fronti sul calciomercato. L’idea è sempre quella di portare alla corte di Conte giocatori pronti per rinforzare da subito la rosa a disposizione del tecnico, ma si guarda anche al futuro e, in particolare, al campionato cadetto. Il nome di Esposito non è l’unico nel mirino dei partenopei. C’è un altro profilo che interesserebbe molto agli azzurri e sono in corso le riflessioni per valutare con attenzione la fattibilità dell’operazione.

Il giocatore piace molto e, secondo quanto riferito da Radio Kiss Kiss, Manna è pronto a chiudere entro il calciomercato estivo. Si tratta di un profilo a sorpresa, ma che sta facendo molto bene in questa stagione e quindi i partenopei sono pronti a sondare il terreno per valutare la fattibilità dell’operazione.

Calciomercato Napoli: nome a sorpresa, arriva dalla B

Manna è sempre stato molto attento ai talenti provenienti dalle serie inferiori. Non a caso è stato lui l’artefice della Juventus Next Gen. Un progetto per il momento non ripetibile a Napoli, ma comunque una sorta di seconda squadra c’è già ed è proprio da lì che i partenopei potrebbero pescare entro la prossima estate.

Il nome nuovo per il calciomercato del Napoli è quello di Dorval del Bari. Inutile dire che da parte di De Laurentiis c’è tutta la disponibilità a chiudere questa operazione per consentire al terzino di andare a rinforzare la rosa di Conte. Si tratta di un giocatore che ha sicuramente dimostrato di avere talento e di poter puntare in alti, ma c’è curiosità di vederlo in una big. Un pensiero lo si sta facendo e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire se si potrà oppure no arrivare alla fumata bianca.

La trattativa a prescindere non si preannuncia complicata visto che sia Napoli che Bari sono gestite da ADL, ma resta da capire la volontà da parte di Dorval di accettare la destinazione partenopea in una delle prossime sessioni di calciomercato. Da sottolineare che l’esterno non è destinato ad avere un ruolo di primo piano visto che su quella fascia Dorgu resta il nome in cima alla lista dei desideri di Conte.