Raspadori alla Juve: niente Danilo, un altro giocatore sblocca lo scambio

I bianconeri non mollano la pista dell’attaccante e si apre la possibilità di un’altra trattativa senza Danilo. Una ipotesi da non sottovalutare

La pista Raspadori per la Juventus non è svanita in modo definitivo. I bianconeri sono convinti che l’ex Sassuolo possa essere il giocatore giusto per alzare il livello della rosa e risolvere i problemi in fase offensiva. Per farlo naturalmente c’è bisogno di trovare la chiave giusta e in queste ultime ore sta prendendo piede l’ipotesi di uno scambio diverso da quello ipotizzato in un primo momento: ovvero con Danilo.

Secondo quanto riferito da calciomercato.it, in casa Juventus si sta lavorando sulla possibilità di portare Raspadori alla corte di Thiago Motta e mettere sul piatto un giocatore differente da Danilo. Una mossa che intriga non poco Antonio Conte e a questo punto non è da escludere una apertura. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi e non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire se si arriverà oppure no alla fumata bianca.

Calciomercato Napoli: via Raspadori, lo scambio è la chiave

L’apertura di Raspadori alla Roma ha portato la Juventus a ragionare davvero sulla possibilità di fare un sacrificio per chiudere con l’attaccante. Una ipotesi non semplice da verificare per diversi motivi, ma sono in corso i ragionamenti del caso e per questo motivo non possiamo escludere un tentativo considerata anche la volontà da parte del giocatore di trovare un minutaggio maggiore nella seconda parte di stagione.

Stando a quanto scritto da calciomercato.it, non è da escludere che la Juventus decida di mettere sul piatto Fagioli per arrivare a Raspadori nel prossimo calciomercato. Sappiamo molto bene quanto il centrocampista piaccia a Conte e ci sarebbe la volontà di fare un sacrificio pur di averlo in rosa. Per questo motivo i bianconeri sono pronti ad approfittarne e valutano la possibilità di aprire a questa possibilità.

Naturalmente per il momento siamo nel campo delle ipotesi. La volontà del Napoli è quella di poter tenere in rosa Raspadori almeno fino al termine della stagione. Ma il nome di Fagioli è destinato ad aprire ad una ipotesi mai realmente presa in considerazione fino a questo momento e quindi non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire come si evolverà la situazione e se ci sarà la possibilità di arrivare alla tanto attesa fumata bianca oppure no durante il calciomercato invernale.