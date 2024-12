Lazio: doppia tegola, saltano il Napoli

Da Roma non arrivano buone notizie per i biancocelesti. Due calciatori sembrano essere molto vicini a saltare la doppia sfida con i biancocelesti

Napoli e Lazio si incontreranno due volte in pochi giorni e rappresenta una doppia sfida fondamentale per entrambe le compagini. I biancocelesti arrivano dalla sconfitta contro il Parma e vogliono provare a rilanciare le proprie ambizioni oltre che rimanere in corsa in Coppa Italia. I partenopei sappiamo che hanno intenzione di proseguire il percorso di crescita iniziato con l’arrivo di Antonio Conte in panchina.

Stando a quanto riferito da Baroni in conferenza stampa, due giocatori rischiano di saltare la doppia sfida contro il Napoli per infortunio. Una tegola pesante considerata anche l’importante del confronto. Naturalmente i dubbi saranno sciolti solamente a ridosso di domenica, ma per il momento le sensazioni non sono positive e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro e capire se saranno a disposizione o no del tecnico.

Lazio: Baroni nei guai, doppia tegola

Gli infortuni in questo momento rappresentano forse la parte più complicata per quanto riguarda la Lazio. Le assenze iniziano a pesare e la volontà di Baroni è quella di poterli recuperare il prima possibile per consentire alla squadra di ritornare ai livelli di qualche settimana fa. Le sensazioni, però, non sono positive e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi giorni e avere un quadro più chiaro.

Secondo le parole di Baroni in conferenza stampa, Dia e Tavares sono in forte dubbio per quanto riguarda domenica. L’assenza in Coppa Italia è certa, ma a questo punto non è da escludere che possano non essere convocati anche per la sfida contro il Napoli di campionato. Una tegola che conferma la necessità di trovare una soluzione per consentire di alzare un po’ il livello della rosa e non perdere altri punti per strada.

Naturalmente il Napoli guarda con attenzione a questa situazione considerato che parliamo di due giocatori di assoluto livello come Dia e Tavares. La loro assenza consentirebbe ai partenopei di affrontare una squadra sicuramente più debole rispetto a quella vista fino a qualche settimana fa. Ma Baroni si è detto pronto a tutto pur di recuperare entrambi e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.