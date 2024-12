Napoli, colpo a centrocampo: intreccio con la Lazio

Ancora un intreccio di calciomercato in vista di gennaio: la Lazio piomba sull’obiettivo del ds Manna, ecco l’affare immediato per anticipare la folta concorrenza

Il Napoli cercherà di chiudere subito nuovi colpi a gennaio per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte. L’allenatore azzurro ha chiesto a gran voce nuovi rinforzi per ambire a grandi palcoscenici: ecco il nuovo colpo a centrocampo, spunta l’intreccio con il patron Lotito.

Un momento decisivo di programmazione totale in vista della prossima sessione invernale. Il presidente De Laurentiis è pronto a regalare nuovi innesti a Conte per continuare a collezionare punti in classifica. L’inizio stagionale è stato entusiasmante dimenticando subito in fretta quello che è successo lo scorso anno: ecco l’intreccio con la Lazio per il colpo a centrocampo.

Napoli, affare a gennaio: Lotito beffa ADL

Il ds Manna cercherà così di chiudere nuovi affari programmando anche l’immediato futuro della squadra azzurra. Il Napoli ha come obiettivo quello di ritornare il prima possibile in Champions League, poi si volterà subito pagina per ambire a grandi palcoscenici.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, nella giornata di ieri l’agente di Reda Belahyane è stato in visita a Formello. La Lazio è in corsa per l’acquisto del centrocampista dell’Hellas Verona, seguito anche dal Napoli nelle ultime settimane: Lotito e Fabiani stanno cercando di capire i margini di manovra dell’operazione per gennaio.

Il centrocampista marocchino, classe 2004, potrebbe così già cambiare squadra a gennaio per essere protagonista anche in Europa. Un exploit decisivo nella prima parte di stagione con l’Hellas Verona attirando così le big della Serie A che hanno chiesto subito informazioni alla società veneta. Nella sessione invernale di calciomercato può arrivare la chiusura decisiva dell’affare: la Lazio è subita passata in pole per chiudere così il nuovo colpo a centrocampo da regalare a Marco Baroni.

Il Napoli cercherà così di virare su altri obiettivi di calciomercato: un nuovo affare decisivo da mettere a segno. Conte ha richiesto così due innesti in difesa: Rafa Marin e Juan Jesus sono pronti anche a fare le valigie a gennaio per giocare con maggiore continuità. Un nuovo intreccio decisivo in Serie A con il patron Lotito pronto così ad anticipare la folta concorrenza che è sulle tracce del centrocampista dell’Hellas Verona. Reda Belahyane è pronto a cambiare subito squadra a gennaio: ormai ci siamo.