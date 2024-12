Napoli, colpo a zero: Marotta beffa ADL

Il Napoli vorrebbe chiudere subito nuovi innesti di qualità per gennaio. Arriva subito la beffa a zero di Beppe Marotta, ecco il colpo a sorpresa

La sessione invernale è ormai alle porte: il ds Manna continua ad essere molto attivo per arrivare a chiudere l’affare a sorpresa. Il Napoli dovrà così subito anticipare le altre big della Serie A: spunta la beffa dell’Inter pronta a sferrare l’assalto decisivo.

La dirigenza partenopea è sempre molto attiva in ottica futura: un momento decisivo per arrivare fino in fondo. Spunta l’intreccio tra Napoli e Inter per il nuovo affare in difesa: colpo a parametro zero in vista della prossima stagione, ma uno spiraglio potrà aprirsi anche a gennaio.

Una sessione invernale suggestiva per mettere a segno nuove operazioni di mercato: il Napoli è molto concentrato sul futuro per iniziare già a guardare ai prossimi innesti di qualità da regalare ad Antonio Conte. L’allenatore azzurro non vede l’ora di qualificarsi alla prossima Champions League per poi programmare con cura la prossima campagna acquisti.

Napoli, intreccio in Serie A: arriva a parametro zero

Saranno settimane decisive per mettere a segno subito nuovi colpi suggestivi in Serie A. Il Napoli continua a guardare tutti dall’alto in campionato con un inizio spumeggiante da parte della squadra azzurra. Un nuovo affare decisivo a parametro zero: Marotta prova la beffa immediata, ecco il prossimo rinforzo da affidare a Simone Inzaghi.

Come svelato dal portale spagnolo, fichajes.net, l’Inter vorrebbe subito puntellare la difesa a disposizione di Simone Inzaghi. Il presidente nerazzurro, Beppe Marotta, vorrebbe chiudere subito il colpo a zero di Victor Lindelof, centrale svedese del Manchester United, che si libererà dai Red Devils nel giugno 2025. Un momento strategico davvero molto importante in casa Inter per anticipare la folta concorrenza per il giocatore della Premier League.

Lindelof è pronto a cambiare subito aria volando così in Serie A: già in passato è stato accostato alle big d’Italia, ecco il rinforzo a parametro zero in ottica futura.

Il centrale svedese del Manchester United potrebbe così essere il sostituto perfetto di Acerbi e de Vrij: l’obiettivo della dirigenza nerazzurra è quello di ringiovanire la linea difensiva di Inzaghi. Dopo 250 presenze collezionate con i Red Devils, il suo approdo in Italia è sempre più vicino. Nei prossimi mesi il Napoli continuerà a monitorare attentamente altri obiettivi di mercato per puntellare la rosa a disposizione di Conte.