Napoli: rivoluzione Conte, svelato il nuovo modulo

La squadra partenopea vince, ma il tecnico leccese pensa come riuscire a rendere la squadra ancora più imprevedibile. Svelato il nuovo modulo

La Coppa Italia rappresenta un obiettivo per il Napoli, ma anche l’occasione per provare delle nuove cose in vista del campionato. La volontà è quella di alzare il livello e per farlo c’è bisogno di rendere la squadra ancora più imprevedibile di quanto non lo è già. Per questo motivo non possiamo escludere delle novità a partire già dai prossimi match.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, Antonio Conte è pronto a rivoluzionare ancora una volta il suo Napoli. L’obiettivo è quello di rendere la squadra ancora più imprevedibile soprattutto in ottica campionato. La strada è molto lunga e per questo motivo non c’è nessuna intenzione di perdere punti per strada. E non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire se ci potranno essere delle novità in questo senso oppure no.

Napoli: Conte cambia ancora, i dettagli

Il Napoli contro la Lazio cercherà di dimostrare una importante crescita soprattutto dal punto di vista di squadra. In Coppa Italia si vedrà una formazione completamente rivoluzionata e per questo motivo sembra complicato ipotizzare una prestazione simile alle ultime, ma comunque il tecnico leccese si aspetta di avere delle risposte positive.

Ma non è assolutamente finita qui. L’idea che ha preso piede in queste ultime ore è quella di rivedere il Napoli con il modulo inedito del 4-2-2-2. Il jolly in questo caso sarebbe Raspadori, chiamato ad agire più vicino a Simeone e gli esterni a fare un po’ da collante tra centrocampo e attacco almeno in fase offensiva. Un qualcosa che si è visto anche in campionato con McTominay, ma la squadra è sembrata troppo sbilanciata. Vedremo se sarà così anche in questo caso oppure si sarà trovata una quadra per alzare ancora di più il livello della squadra.

L’obiettivo di Conte è sicuramente quello di vedere una squadra che può mettere in campo durante l’intera partita più di un modulo ed essere variabile. Un qualcosa che abbiamo notato soprattutto nelle prime uscite, ma con il passare del tempo si è decisi di fare un passo e non scoprirsi troppo. Vedremo cosa succederà in futuro e se le scelte del tecnico premieranno oppure no i partenopei.