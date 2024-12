Svolta Raspadori: cambia tutto, la decisione di Conte

Il futuro di Raspadori continua a tenere banco in casa partenopea. Il tecnico leccese è pronto a fare la sua scelta. Ecco tutti i dettagli

Tra i tanti rebus presenti in casa Napoli c’è quello di Raspadori. L’attaccante ex Sassuolo sta facendo molta fatica a trovare spazio in questa prima parte di stagione e si parla tanto della possibilità di una sua partenza già durante il calciomercato invernale per consentirgli di trovare maggiore spazio. Inter, Juventus, Atalanta ed ora anche la Roma sono sulle sue tracce, ma c’è da convincere i partenopei.

Secondo quanto riferito da Cronache di Napoli, è stata presa una decisione importante da Conte su Raspadori anche in chiave calciomercato invernale. Le idee del tecnico leccese sono molto chiare e a questo punto non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire meglio quale sarà il futuro dell’attaccante ex Sassuolo dopo una prima parte di stagione con davvero poco spazio trovato.

Calciomercato Napoli: tutto deciso, le ultime sul futuro di Raspadori

Quale sarà il futuro di Raspadori? Molto difficile rispondere a questa domanda viste le due posizioni differenti. Da una parte il Napoli spinge per una sua permanenza vista la necessità poi di dover andare a rinforzare la rosa con un giocatore di livello. Dall’altra c’è un giocatore che vorrebbe trovare uno spazio maggiore e per questo motivo con il suo entourage sta sondando il terreno con diverse squadre per capire la fattibilità di questa operazione.

Stando alle ultime notizie di Cronache di Napoli, la partita di Coppa Italia rappresenta un esame importante per lo stesso Raspadori. Conte si attende una prestazione importante. Solo in questo modo ci sarà la sua conferma. In caso di una nuova bocciatura, la sua cessione sembra essere destinata a diventare realtà considerata anche la volontà dello stesso giocatore di lasciare Napoli durante il calciomercato invernale.

Ad oggi, in caso di cessione, sembra essere una lotta a due tra Juventus e Roma per Raspadori durante il calciomercato invernale. Sembra molto complicato l’inserimento di altre squadre. Poi sappiamo che la sessione è molto lunga e non possiamo escludere delle sorpresa dell’ultima ora. Il Napoli comunque resta alla finestra e aspetta di capire se alla fine riuscirà a mantenere l’ex Sassuolo in rosa oppure si dovrà cedere alla volontà del giocatore di andare a trovare maggiore continuità.