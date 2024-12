Napoli: niente rinnovo, firma con un’altra big di A

Brutte notizie da Milano per i partenopei. Un club italiano sarebbe intenzionato a fiondarsi su un giocatore azzurro visto il mancato rinnovo

Il Napoli non lavora solo a rinforzare la rosa con nuovi acquisti, ma si cerca di blindare anche i propri giocatori. Le trattative per i rinnovi sono diverse e si spera di chiudere in davvero poco tempo. La situazione, però, non è assolutamente quelle delle più facili e per questo motivo non sono da escludere sorprese negative.

Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, un club di Serie A starebbe fiutando l’affare e tentando un giocatore del Napoli a firmare con loro durante il calciomercato estivo. Per il momento la priorità restano gli azzurri e si proverà fino alla fine a trovare la giusta intesa. Ma se questa non dovesse avvenire, non è da escludere che il calciatore possa iniziare a guardarsi intorno e ascoltare anche l’eventuale proposta che arriva direttamente da Milano.

Calciomercato Napoli: rinnovo in stand-by, una big ci prova

Il Napoli in questo momento è concentrato su quattro rinnovo. Le trattative con Anguissa e Olivera sembrano andare per il verso giusto. Discorso diverso, invece, per Kvara e Meret. Entrambe ad oggi vivono una fase di stallo che preoccupa molto i tifosi. La speranza è che si possa comunque arrivare ad un accordo, ma in questo momento non si hanno certezze e non si possono escludere eventuali sorprese.

A preoccupare maggiormente è sicuramente la situazione Meret. Il portiere è in scadenza nel 2025 e si sta provando a trovare l’accordo per non perderlo a zero. Alla finestra resta l’Inter. I nerazzurri sono consapevoli di dover prendere nel giro di un anno e mezzo un nuovo portiere e l’idea dell’estremo difensore friulano senza spendere un euro nel prossimo calciomercato estivo è presente nella testa di Marotta. Al momento non c’è una reale trattativa visto che la priorità del numero uno azzurro sono i partenopei. Ma se non ci dovesse essere la firma, allora si aprirebbero scenari mai presi in considerazione.

Il Napoli spera di poter rinnovare anche per non rischiare di perderlo a zero. Ma per il momento la quadra sul rinnovo non è stata trovata e l’Inter resta alla finestra in ottica calciomercato estivo. A questo punto non ci resta che aspettare i prossimi mesi per capire meglio cosa succederà e quale sarà il futuro di Meret.