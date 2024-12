Napoli: si chiude per il centrale, c’è il via libera

I partenopei proseguono il loro lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. A sorpresa si può chiudere un colpo

È un Napoli che inizia a fare sul serio sul calciomercato. Antonio Conte in più di un’occasione ha invitato la società a rinforzare la squadra nei reparti chiave soprattutto in vista della prossima stagione e, almeno di clamorosi colpi di scena, così sarà. Tra i primi giocatori destinati ad arrivare c’è sicuramente un difensore centrale. Siamo consapevoli come Juan Jesus e Rafa Marin non rispecchiano le aspettative del tecnico e si sta lavorando per trovare un rinforzo di livello in quel ruolo.

C’è un nome che nelle prossime ore potrebbe ritornare in pole position in chiave calciomercato per il Napoli. La trattativa non si preannuncia affatto semplice per diversi motivi, ma i partenopei comunque non mollano la pista e a questo punto non è da escludere un via libera per consentire a Conte di avere il suo tanto atteso difensore centrale.

Calciomercato Napoli: svolta per la difesa, intreccio con la Juventus

Rinforzare il reparto difensivo è uno degli obiettivi principali di Antonio Conte. La squadra partenopea nel pacchetto arretrato non ha le garanzie che si aspettava il tecnico e la volontà resta quella di portare alla corte del tecnico leccese almeno un centrale di esperienza internazionale per consentire comunque di alzare il livello.

E attenzione all’intreccio con la Juventus. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, i bianconeri avrebbero deciso di affondare il colpo per Antonio Silva, considerato a tutti gli effetti l’erede di Danilo. Un suo arrivo potrebbe portare Giuntoli a valutare realmente la possibilità di cedere il brasiliano al Napoli anche senza l’inserimento di Raspadori durante il calciomercato invernale. Al momento è una semplice ipotesi, ma Conte spera di poter avere l’ex Real e Manna sta lavorando per trovare una soluzione e accontentare il proprio tecnico.

Il sì di Danilo al Napoli c’è. Ora resta da convincere la Juventus, ma l’arrivo di Antonio Silva potrebbe ammorbidire un po’ la posizione dei bianconeri. Una questione di calciomercato da seguire almeno per un altro paio di settimane e capire se alla fine ci potrà oppure no essere la fumata bianca. Di certo le strade delle due squadre a gennaio sono destinate ad incontrarsi più di una volta e vedremo se solo come rivali oppure ci sarà l’occasione di chiudere qualche trattativa.