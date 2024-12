Colpo Raspadori in Serie A, lo scambio beffa la Juventus

In maniera del tutto inattesa Giacomo Raspadori può seriamente salutare il Napoli e restare comunque in Serie A. La svolta può arrivare grazie allo scambio che può rappresentare una beffa per la Juventus, che pure segue da tempo il calciatore. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Si tratta di un calciatore che ha un potenziale enorme, ma che fin qui al Napoli non è riuscito ad esprimerlo pienamente. Il primo anno è riuscito, con Luciano Spalletti, a fare discretamente bene, soprattutto nella prima parte di stagione, ma già dalla seconda annata sono emersi i problemi. Che sono soprattutto di ordine tattico.

Di ruolo, infatti, è una seconda punta o un trequartista, mentre da centravanti o da ala fa una fatica enorme a far vedere tutte quelle che sono le sue potenzialità. E nella sua posizione c’è Scott McTominay che lascia poco spazio ad alternative. In tal senso, però, il futuro di Giacomo Raspadori a sorpresa potrebbe essere ancora in Serie A.

L’ex Sassuolo può salutare a gennaio con lo scambio

Da qualche tempo si parla di Juventus ed Atalanta sulle sue tracce, ma al momento non è arrivato da parte loro l’affondo decisivo in vista della sessione di gennaio. Si è parlato anche di uno scambio con Danilo proprio con i bianconeri, ma fino a questo momento la pista non è decollata. In tal senso, però, emerge ora una nuova strada.

Stando a quanto raccontato da Fantamaster.it, infatti, anche il Torino avrebbe messo gli occhi su Giacomo Raspadori e per i granata sarebbe perfetto, dal momento che giocano con un 3-5-2 che potrebbe esaltare le sue caratteristiche. E da questo punto di vista lo scambio potrebbe mettere nelle condizioni tutte le parti in causa di fare un affare.

Napoli, Raspadori in via d’uscita: attenzione allo scambio

Al Napoli, infatti, così come a tutte le grandi squadre del nostro campionato, piace e non poco Samuele Ricci, che potrebbe essere un più che degno erede di Stanislav Lobotka insieme a Gilmour.

Per questo motivo gli azzurri potrebbero intavolare la trattativa con il Torino per Raspadori con uno scambio capace di accontentare tutte le parti in causa. Ricci farebbe il salto in una big, Raspadori avrebbe più spazio e Napoli e Torino avrebbero la pedina tattica che cercano.