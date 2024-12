Mercato Napoli, colpo low cost dalla Premier: Conte esulta

Mercato Napoli, colpo a sorpresa direttamente dalla Premier League che può davvero fare al caso di Antonio Conte. Si tratta di un affare che rappresenta una svolta potenziale non di poco conto per la sessione di gennaio. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Gli azzurri sono alla ricerca di profili giusti da regalare ad Antonio Conte. Come è noto, infatti, e come ribadito in maniera netta anche dallo stesso tecnico dopo l’ennesima vittoria, quella contro il Torino, la squadra così com’è non è attrezzata per lottare su più fronti. Ed il progetto dei partenopei è di ampio respiro e guarda anche al futuro.

Un conto, in tal senso, è essere pronti per lattare su campionato e Coppa Italia, un altro conto è la UEFA Champions League. Proprio in ragione di ciò e visto lo straordinario percorso che stanno facendo gli azzurri, il Napoli cerca già ora di puntellare la difesa. La svolta può arrivare con un colpo direttamente dalla Premier League.

Mercato Napoli, colpo a sorpresa dalla Premier League

Come è noto, infatti, è soprattutto la difesa a preoccupare Antonio Conte, dal momento che alle spalle di Rrahmani e Buongiorno non ci sono le adeguate garanzie. Ed anche per le fasce si cercano dei nuovi profili, come certificato dal forte interesse per Dorgu e non solo. Ed ora può emergere una nuova strada molto interessante.

Stando a quanto raccontato da Football Insider, infatti, può tornare di moda un vecchio pallino di Conte. A quanto pare, infatti, il Newcastle a gennaio cederà Kieran Trippier, di cui si era già parlato in chiave Napoli questa estate per la sua capacità di agire sia da terzino che da braccetto di destra di una difesa a tre. Andiamo a vedere le ultime.

Napoli, colpo a basso costo che fa felice Conte

Potrebbe essere, viste le sue caratteristiche, sia una valida alternativa a Giovanni Di Lorenzo che il laterale di un centrocampo a cinque. Insomma, si tratta del classico calciatore buono per tutte le stagioni.

Trippier al Napoli potrebbe trovare nuovo entusiasmo, dopo la rottura dolorosa con il Newcastle. Garantendo ad Antonio Conte un rinforzo per almeno tre ruoli: difensore centrale, terzino destro ed esterno di centrocampo. Con una comprovata esperienza internazionale che può tornare utile anche in Europa. Da vedere se Manna deciderà di affondare il colpo.