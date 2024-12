Allegri torna in panchina: nuovo esonero e pista a sorpresa

Dopo il burrascoso addio alla Juventus, Massimiliano Allegri è pronto a tornare in panchina per una nuova esperienza a dir poco avvincente. Il club, infatti, è orientato verso un esonero che sarebbe a dir poco doloroso e vuole puntare proprio sull’ex bianconero per la propria rinascita. Andiamo a vedere le ultime.

Nonostante sia uno degli allenatori più divisivi degli ultimi anni per la sua proposta di gioco apparentemente fuori dal tempo e non al passo con le cose, e le filosofie di gioco del momento, ha comunque sempre vinto e raggiunto gli obiettivi che sono stati fissati dai club in cui ha lavorato. Soprattutto al Milan ed alla Juventus. E’, in tal senso, sempre stato un normalizzatore.

In situazioni difficili da affrontare, infatti, ha sempre dimostrato grande lucidità e sangue freddo. E per questo motivo continua ad avere degli estimatori, pur non entusiasmando per il gioco espresso dalle sue squadre. In tal senso, per Massimiliano Allegri arriva una nuova grande chance in panchina. E si tratta di una pista che spiazza tutti.

L’ex Juventus e Milan torna in pista: le ultime

In tal senso, l’emblema di quanto detto fino a questo momento è rappresentato dalla sua parentesi recente alla Juventus. In un contesto di stravolgimento societario totale, infatti, è comunque riuscito a centrare gli obiettivi, riportando la squadra in Champions League. Ed il rendimento della squadra con Thiago Motta, dopo un mercato notevole, non è poi cambiato.

In tal senso, però, stando a quanto raccontato da Calciomercato.it, adesso il West Ham ha messo gli occhi su Massimiliano Allegri. Il club, infatti, è orientato a sollevare dal proprio incarico Julen Lopetegui e per la sua successione in cima alla lista ci sarebbe proprio il tecnico toscano. Andiamo a vedere le ultime.

Allegri nuovo allenatore dopo l’esonero: pista del tutto inattesa

L’ex Milan sarebbe, come detto, una delle priorità che si è dato il West Ham per il dopo Lopetegui ed è in atto un testa a testa tra lui e Sergio Conceicao. Ed in tal senso stanno emergendo anche le cifre.

A quanto pare la richiesta di Massimiliano Allegri, che fa leva anche sul forte interessamento dall’Arabia Saudita, è di circa 8 milioni di euro. Si tratta di una pista da seguire con attenzione. Si spiegherebbe così anche la presenza del toscano a Londra dei giorni scorsi.