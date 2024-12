Napoli, colpo a sorpresa dall’Udinese: svolta e decisione presa

In sede di calciomercato per il Napoli arriva una svolta significativa che può completamente stravolgere i piani del club. La decisione sembra presa da questo punto di vista e si tratta di un cambio di rotta non di poco conto. Andiamo a vedere, dal momento che può arrivare il rinforzo invocato da Antonio Conte.

Gli azzurri stanno facendo i conti con un qualche cosa di del tutto inimmaginabile fino a qualche mese fa. Allenamento dopo allenamento, partita dopo partita, questa squadra ha dimostrato innanzitutto a sé stessa di poter lottare per lo Scudetto per davvero. In tal senso, però, da questo punto di vista, non basta in prospettiva futura la rosa così com’è.

Antonio Conte ha più volte ribadito che servono dei rinforzi. Sicuramente nell’immediato, per quanto riguarda la linea difensiva, ma anche in prospettiva futura, visto che con l’Europa servono delle alternative di valore molto vicino ai titolari. In tal senso, da questo punto di vista, arriva la svolta per il colpo che arriva dall’Udinese.

Gli azzurri lavorano ad un colpo inatteso: le ultime

Allo stato attuale delle cose, lo staff di calciomercato del Napoli è alla ricerca sicuramente di un difensore centrale, dal momento che Rafa Marin e Juan Jesus hanno avuto pochissimo spazio a dimostrazione del fatto che Conte non ha piena fiducia in loro. Ma ora arriva una svolta non di poco conto che può essere importante per la rosa.

Stando a quanto raccontato da FantaMaster.it, infatti, l’Udinese ha cambiato posizione rispetto al futuro di Lorenzo Lucca. Anche il Napoli è stato spesso accostato al bomber friulano e dietro questa decisione ci sarebbe da un lato l’esplosione di Davis, e dall’altro il fatto che può essere un affare importante per i bianconeri.

Napoli, nuovo affondo per l’Udinese? Ecco cosa sta succedendo

Il Napoli da tempo sta monitorando il suo percorso di crescita, anche perché ha delle caratteristiche che ricordano molto quelle di Romelu Lukaku, per come lotta e per il lavoro che fa per la sua squadra.

L’Udinese valuta Lorenzo Lucca una cifra che si aggira intorno ai 20 milioni di euro e bisogna fare attenzione anche alla Juventus, come riportato dal portale prima citato, che cerca un attaccante da collocare alle spalle di Dusan Vlahovic, dal momento che il solo Weah non può bastare.