Zirkzee-Napoli: assist dal Portogallo, si può chiudere

La questione attaccante continua a restare al centro del dibattito in casa partenopea. L’olandese piace e c’è una buona notizia. I dettagli

Il Napoli prosegue la caccia del vice Lukaku. Nonostante da parte di Conte c’è la massima fiducia nei confronti di Simeone e Raspadori, l’ipotesi di prendere un secondo attaccante di livello per alzare ancora di più la qualità della rosa è reale e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire come si evolverà meglio la situazione e se ci potrà essere o no la fumata bianca.

Secondo le ultime notizie riportate da calciomercato.com, l’idea Zirkzee non è assolutamente tramontata per il Napoli soprattutto in chiave calciomercato invernale. Il Manchester United, nonostante una doppietta nell’ultima giornata, sembra comunque avere idee completamente differenti e a questo punto non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio cosa succederà e quale sarà la scelta delle parti coinvolte.

Calciomercato Napoli: novità Zirkzee, le ultime

Il Napoli lavora per cercare di rinforzare la rosa a disposizione di Conte. Il nome di Zirkzee rappresenta una possibilità di assoluto livello considerato che serve un vice Lukaku di qualità. Il Manchester United non ha intenzione di confermarlo in rosa per diversi motivi e per questo motivo i partenopei potrebbero fare un tentativo per strapparlo alla concorrenza.

Stando alle ultime informazioni, il Manchester United non ha perso la speranza di arrivare a Gyokeres e per questo motivo Zirkzee potrebbe lasciare la squadra inglese ed iniziare una nuova avventura. Siamo naturalmente nel campo delle ipotesi visto che, almeno per il momento, non c’è nessuna trattativa in corso. Visto che i Red Devils non si sono assolutamente fatti più sentire per quanto riguarda Osimhen e quindi non ci resta che attendere ancora qualche giorno per avere un quadro molto più chiaro.

Zirkzee non chiude assolutamente le porte ad uno sbarco in Serie A durante il calciomercato invernale. Il Napoli ci fa un pensierino, ma c’è da battere la concorrenza di Juventus e di altre big. Vedremo quindi cosa accadrà in futuro e se l’olandese potrà ritornare nel nostro campionato oppure resterà in forza ai Red Devils.