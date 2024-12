Napoli, agente a Castel Volturno: ADL anticipa le big

Il presidente De Laurentiis è sempre molto attivo sul fronte calciomercato: spunta l’intreccio con l’agente sbarcato a Castel Volturno, ecco la firma immediata

Il ds Manna è sempre molto attivo per la questione rinnovi: novità importanti in vista della prossima stagione, arriva subito la firma. Il suo agente è sbarcato subito a Castel Volturno per avere contatti diretti con il direttore sportivo del Napoli, De Laurentiis è pronto ad accontentare ancora Antonio Conte dopo un inizio sorprendente in Serie A.

Il ds Manna è pronto a chiudere un nuovo affare in ottica futura: la dirigenza partenopea dovrà monitorare attentamente anche la questione dei rinnovi contrattuali. Spunta la firma immediata in vista del futuro: ADL vuole subito chiudere l’affare con il suo agente volato subito a Castel Volturno. Ci sono novità importanti per la squadra azzurra: Conte l’ha blindato già in estate.

Napoli, firma subito: chiusura con ADL

Tutto può cambiare in tempi brevi in casa Napoli: ecco il contatto diretto con il ds Manna per arrivare subito alla firma immediata sul nuovo contratto. Il presidente De Laurentiis ha già le idee chiare in ottica futura: spunta l’affare immediato in casa azzurra.

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il procuratore di Olivera è volato direttamente a Castel Volturno per discutere del contratto del suo assistito in scadenza nel 2027. I contatti con il ds Manna proseguono a gonfie vele per prolungarlo fino al 2029: l’ingaggio dovrebbe spingersi fino a 3 milioni di euro.

Il terzino uruguaiano è ormai uno dei titolarissimi di Antonio Conte: un momento decisivo per blindarlo dalla folta concorrenza per il giocatore del Napoli. Già tante big d’Europa hanno bussato alla porta del presidente De Laurentiis: ora spunta la firma immediata sul nuovo contratto per vestire a vita la maglia azzurra.

L’allenatore azzurro ha un ruolo chiave anche per la composizione della rosa del futuro in casa azzurra. Già ha chiesto a gran voce nuovi colpi in ottica futura in caso di ritorno immediato in Champions League. Urgono già rinforzi a gennaio per completare l’opera, ma lo Scudetto resta un sogno socchiuso nel cassetto al momento.

Olivera può agire anche come centrale difensivo come ha dimostrato con il Ct Bielsa: una crescita esponenziale per l’uruguaiano pronto a sposare a vita il progetto del Napoli. Conte è più che soddisfatto per il nuovo rinnovo.