Calciomercato, Cannavaro torna in Serie A: firma subito

Fabio Cannavaro è pronto a tornare su una panchina in Serie A: arriva la chiusura immediata. Ecco l’intreccio decisivo in caso di esonero

L’allenatore napoletano non vede l’ora di accettare una nuova destinazione in Serie A. Cannavaro è pronto a subentrare in corsa: spunta la firma immediata per una nuova avventura in Italia.

Novità importanti in Serie A per conoscere il futuro di Fabio Cannavaro. L’allenatore napoletano è pronto ad accettare così la prossima destinazione dopo la salvezza raggiunta con l’Udinese. In estate si aspettava la riconferma da Pozzo, ma alla fine c’è stato l’addio anticipato. Ora potrebbe tornare subito in Serie A: ecco il dettaglio sorprendente per rivederlo in panchina già a dicembre.

Serie A, la firma immediata: il futuro in Italia per Fabio Cannavaro

Tutto può cambiare nei prossimi giorni in caso di esonero: dicembre sarà un mese decisivo per conoscere anche il futuro dell’allenatore napoletano.

Come svelato dal portale TMW, Fabio Cannavaro è pronto a tornare in Serie A. Il profilo dell’allenatore partenopeo è quello monitorato a lungo dal Venezia in caso di separazione con Eusebio Di Francesco. Ultima chance per il tecnico della società lagunare contro il Como: se dovesse arrivare un altro risultato negativo, Cannavaro è pronto a subentrare per cercare di raggiungere la salvezza che sembra impossibile al momento. Un inizio stagionale da dimenticare per il Venezia che è pronto ad un nuovo colpo di scena.

Finora Di Francesco è stato confermato dalla dirigenza del Venezia, ma nei prossimi giorni può cambiare il futuro dell’allenatore. Cannavaro vorrebbe subito accettare la prossima destinazione: spunta l’intreccio in Serie A. Dopo la salvezza raggiunta con l’Udinese, l’allenatore napoletano si è aggiornato negli ultimi mesi per farsi trovare pronto.

Finora è stato libero in attesa di un progetto interessante: il Venezia non riesce a collezionare punti in ottica salvezza. Per Di Francesco la sfida contro il Como sarà la sua ultima spiaggia: una destinazione a sorpresa per Cannavaro che è pronto a buttarsi ancora una volta nella mischia in Serie A.

L’allenatore napoletano vorrebbe subito mettersi al lavoro, ma dovrà aspettare così la prossima sfida del Venezia prima di accettare la sua prossima squadra. Cannavaro è voglioso di una nuova avventura in Serie A: i prossimi giorni saranno decisivi per arrivare così alla chiusura definitiva dell’affare. Il Venezia vuole salvarsi, ma il percorso è irto di ostacoli.