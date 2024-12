Napoli: affare low cost, si chiude a 3 mln

I partenopei lavorano con attenzione per rinforzare la rosa a disposizione di Conte. Spunta un nome nuovo per la formazione azzurra

Fari puntati sul calciomercato in casa Napoli. Dopo un periodo con gli occhi solamente sul campionato e sull’ottenere dei risultati positivi, ora si sta ragionando su come rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. L’obiettivo, come ben sappiamo, è quello di alzare il livello e per farlo c’è bisogno di giocatori di qualità. Ma non è da escludere che alla fine si possa comunque puntare su piccolo affare low cost pur di accontentare il tecnico nell’allungare la rosa.

E, secondo quanto riferito da fichajes.net, c’è un calciatore che potrebbe fare a caso del Napoli. I partenopei ci pensano e valutano con attenzione la possibilità di arrivare alla fumata bianca. Per il momento siamo comunque nel campo delle ipotesi. Il calciomercato è alle porte e quindi i partenopei potrebbero decidere di muoversi per piazzare un colpo low cost e rinforzare la rosa a disposizione del proprio tecnico.

Napoli: colpo low cost, chi arriva

L’obiettivo del Napoli è sicuramente quello di portare alla corte di Antonio Conte giocatori di qualità e di livello assoluto per non abbassare l’asticella. Ma la sessione invernale è sempre molto complicata a causa di risorse economiche non eccezionali e quindi massima attenzione alle questioni low cost che sono sempre dietro l’angolo.

E dalla Spagna confermano l’interesse per Mojica del Maiorca. Si tratta di un terzino sinistro di 32 anni e quindi di un calciatore che non rientra pienamente nei piani di Antonio Conte. Ma allo stesso tempo il costo è di 3 milioni di euro e il Napoli lo potrebbe valutare per prenderlo durante il calciomercato invernale soprattutto se dovesse partire Spinazzola. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.

Mojica è un nome che sarebbe comunque presente nella lista di Manna e a questo punto un tentativo durante il calciomercato invernale potrebbe essere fatto soprattutto se dovesse partire Spinazzola. Vedremo, quindi, cosa succederà e quali saranno le mosse da parte dei partenopei per rinforzare la squadra a disposizione di Conte. L’obiettivo è comunque quello di rinforzare la rosa tra gennaio e giugno e presto sono attese delle novità importanti.