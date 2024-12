Napoli: primo acquisto per l’estate, c’è l’annuncio

Gli azzurri iniziano a muoversi per rinforzare la squadra a disposizione di Conte. C’è un annuncio importante in vista della prossima estate

In casa Napoli prime idee di calciomercato anche estivo. I partenopei si stanno muovendo per individuare i giusti rinforzi da dare al tecnico. L’idea è quella di costruire nel giro di tre anni una squadra in grado di competere in tutte le competizioni con continuità e solo saltuariamente. Abbiamo notato nella sfida di Coppa Italia che il lavoro è molto lungo per diversi motivi e quindi dobbiamo aspettarci diversi movimenti per consentire a Conte di avere una rosa di livello.

Intanto, però, in ottica estate arriva un annuncio importante sul calciomercato del Napoli. Un giocatore si è detto disponibile a trasferirsi alla corte di Conte. Naturalmente la strada è lunga e può succedere praticamente di tutto. Vedremo i partenopei come si comporteranno e quali saranno le scelte da parte di Manna e dello stesso tecnico.

Calciomercato Napoli: colpo a sorpresa, chi arriva

Il Napoli lavora per individuare i rinforzi a disposizione di Antonio Conte. Le idee sono diverse e per questo motivo non possiamo escludere delle sorprese. Naturalmente le scelte finali spetteranno al tecnico e quindi vedremo se a giugno assisteremo ad una conferma di qualche elemento oppure ad una cessione. Di certo, come spiegato in precedenza, la strada è lunga e quindi non ci resta che aspettare i prossimi mesi per avere un quadro più chiaro.

Stando a quanto riferito ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Cheddira si è detto pronto per una nuova esperienza contro il Napoli la prossima stagione. L’attaccante al momento è in prestito all’Espanyol e proverà di proseguire la sua avventura con la maglia dei partenopei. Naturalmente il cammino è lungo e per questo motivo non è da escludere che alla fine l’ex Bari possa comunque restare per rinfoltire il reparto offensivo.

Al momento il Napoli è concentrato a fare molto bene in questo campionato e proverà ad ottenere il massimo. Poi si ragionerà sul futuro e il nome di Cheddira potrebbe nuovamente tornare in auge per il calciomercato dei partenopei. Non ci resta che attendere i prossimi mesi per capire meglio cosa succederà e quali saranno le mosse da parte di Manna e di Conte.