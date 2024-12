Napoli: contratto pronto, Conte vuole il suo ritorno

Clamorosa ipotesi di calciomercato: il tecnico leccese vorrebbe il ritorno del grande ex e ci sarebbero stati anche dei contatti. Fumata bianca a gennaio?

Antonio Conte scende in campo in prima persona per rinforzare il Napoli. Alcune scelte sono state completamente sbagliate e per questo motivo il tecnico ha intenzione di muoversi anche personalmente per convincere i calciatori ad accettare la destinazione partenopea e rinforzare la squadra. E in queste ultime ore è spuntata una ipotesi di calciomercato davvero sorprendente e inaspettata. Al momento sembra essere una semplice suggestione, ma chissà se in futuro si trasformerà o no in qualcosa di diverso.

Secondo quanto riferito da Cammaroto su NapoliMagazine.com, Conte si sarebbe mosso in prima persona per riportare un giocatore al Napoli già nel prossimo calciomercato. Il contratto è pronto ed ora la parola passa direttamente al calciatore. Se ci dovesse essere una apertura, allora si potrebbe arrivare alla fumata bianca. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire meglio la situazione.

Calciomercato Napoli: si muove Conte, chiusura a gennaio?

Quando si muove Conte in prima persona significa che l’obiettivo è destinato a diventare reale. Il tecnico avrebbe avuto un contatto con il calciatore per capire la sua disponibilità a vestire la maglia dei partenopei. Per il momento siamo comunque nel campo delle ipotesi, ma il tecnico non ha assolutamente abbandonato questa pista e si starebbe interessando in prima persona per capire la reale fattibilità dell’operazione.

Conte ha sempre avuto un debole per Koulibaly ed ora lo vorrebbe allenare anche a Napoli. Il giocatore spinge per tornare in Europa e ci sarebbe stato un contatto anche con la Juventus. Ma naturalmente se dovesse realmente chiamare il tecnico dei partenopei, per il difensore sarebbe molto complicato dire di no al ritorno. Pronto un contratto di 18 mesi oltre che un ruolo da leader difensivo insieme a Buongiorno.

Per il momento si sta solamente sondando il terreno e bisognerà convincere ADL a dare il via libera a questa operazione. Ma Conte vorrebbe Koulibaly nel proprio reparto difensivo tanto che si è deciso di muoversi in prima persona per chiudere l’operazione durante il calciomercato invernale. Naturalmente al momento siamo in una fase embrionale del tutto e non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro e capire se si potrà arrivare o no alla fumata bianca.