Napoli: incontro e chiusura, rinforzo per Conte

I partenopei stanno iniziando a muoversi per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico leccese. In giornata previsto una call importante

È un Napoli che inizia ad essere molto attivo sul calciomercato. Manna ha individuato i primi rinforzi da dare a Conte entro poco tempo e si sta lavorando per cercare di capire le fattibilità di queste operazioni. Secondo le informazioni de Il Mattino, una trattativa è destinata ad entrare nel vivo nel giro di davvero poco tempo. Sono in corso tutti i ragionamenti del caso e presto si attendere l’accelerata definitiva.

Stando alle indiscrezioni riportate dal quotidiano napoletano, in giornata è prevista una call tra il Napoli e un altro club per accelerare su una trattativa. L’obiettivo dei partenopei è quello di chiudere il prima possibile il colpo e regalarlo al tecnico durante il calciomercato invernale. La strada è comunque lunga e vedremo se alla fine si arriverà alla tanto attesa fumata bianca oppure no.

Calciomercato Napoli: colpo in chiusura, previsto l’incontro

Il Napoli si sta muovendo per rinforzare la squadra di Conte. La partita di Coppa Italia ha evidenziato come le seconde linee in questo momento non stanno dando i riscontri positivi e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro e capire se si potrà arrivare alla tanto attesa fumata bianca oppure no.

L’obiettivo del Napoli è quello di dare al tecnico dei giocatori importanti e uno dei principali obiettivi è sicuramente Fazzini. Il centrocampista dell’Empoli piace da tanto ai partenopei e l’ipotesi è quella di portarlo subito alla corte di Conte e non aspettare il calciomercato estivo. Per questo motivo nelle prossime ore è previsto una call per capire la fattibilità dell’operazione. Di certo Manna è pronto ad accelerare e regalare il primo colpo al proprio tecnico.

Un rinforzo che consentirebbe, come successo alla Roma con Baldanzi, di avere a disposizione un giocatore di livello e molto utile a rendere il Napoli ancora più imprevedibile. Fazzini è quindi un obiettivo reale di calciomercato per il Napoli e vedremo se alla fine si potrà oppure no arrivare alla fumata bianca a gennaio. Di certo Manna è pronto a fare un tentativo e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire meglio cosa succederà in questa trattativa.