Operazione alla Higuain: pagano la clausola, Napoli tradito

I partenopei rischiano di subire una nuova beffa sul calciomercato. Una big di Serie A è pronto a strappare il calciatore a De Laurentiis

Sono diverse le trattative che coinvolgono il Napoli sia in entrata che in uscita. L’obiettivo dei partenopei è quello di riuscire a rinforzare la rosa a disposizione di Conte e per farlo non sono escluse delle cessioni importanti. Come detto in più di un’occasione, da parte di ADL non c’è nessuna intenzione di rinforzare le dirette concorrenti per lo Scudetto, ma c’è sempre il tema della clausola rescissoria e della possibilità di chiudere senza trattare con i partenopei.

E, secondo quanto riferito dall’edizione odierna de Il Mattino, c’è l’opzione di una nuova operazione alla Higuain nei prossimi mesi. Un club di Serie A sarebbe disposto a pagare la clausola rescissoria per strappare il calciatore al Napoli durante il calciomercato estivo. Una ipotesi che spaventa ADL, ma il presidente ha le mani legate visto che non c’è la possibilità di opporsi se l’accordo sarà trovato con il calciatore.

Calciomercato: pagano la clausola, Napoli beffato

Il Napoli è al lavoro per cercare di rinforzare la rosa a disposizione di Conte, ma c’è il rischio di dover rinforzare una diretta concorrente per lo Scudetto. Il club sarebbe intenzionato a pagare la clausola rescissoria per strappare il giocatore al Napoli e regalarlo al proprio tecnico. Una operazione che per il momento non si preannuncia facile, ma non è da escludere che in futuro si possa comunque concludere.

Stando alle ultime che arrivano da Napoli, l’obiettivo della Juventus in attacco è Osimhen. Giuntoli non ha assolutamente perso la speranza di portare il nigeriano durante il calciomercato estivo in bianconero e l’ultimo modo, come spiegato più volte, è sborsare i soldi della clausola rescissoria. Ricordiamo che i 75 milioni dovrebbero valere solo per l’estero e quindi si dovrà spendere più di 100 per strapparlo ai partenopei.

L’idea una nuova operazione alla Higuain stuzzica molto Giuntoli. Si pensa a questa possibilità considerato anche il fatto che il futuro di Vlahovic è ancora tutto da scrivere. Per il momento Osimhen alla Juventus è una ipotesi di calciomercato da verificare. Vedremo se in futuro si trasformerà in qualcosa di reale oppure si resterà fermi ad una semplice idea. Una cosa è certa: il direttore sportivo bianconero è pronto a fare di tutto per ritornare a lavorare con il nigeriano.