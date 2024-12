Napoli, crepa con ADL: la richiesta di Conte

Il Napoli sarà protagonista soltanto in Serie A dopo la cocente eliminazione in Coppa Italia: spunta la nuova crepa con ADL, la richiesta

Saranno settimane intense in casa Napoli per conoscere il futuro della squadra azzurra. La sfida contro la Lazio sarà fondamentale per consolidare la prima posizione con Atalanta ed Inter che volano in classifica. Una nuova programmazione per ambire a grandi palcoscenici: il percorso di crescita con Conte è appena iniziato. Serve del tempo utile per consacrarsi a livello internazionale dopo il decimo posto collezionato nella passata stagione.

Lo stesso presidente De Laurentiis ha dato ragione a Conte per le sue scelte in Coppa Italia, ma spuntano le prime crepe tra i due. Un momento decisivo per decidere le prossime mosse in ottica calciomercato: la richiesta dell’allenatore del Napoli. Una rivoluzione già pronta in vista dei prossimi mesi: un indizio già indicativo per quello che succederà nei prossimi mesi. Spuntano le prime indiscrezioni per quello che succederà in futuro: la verità annunciata dall’edizione odierna de Le Cronache di Napoli.

Napoli, ADL ha in mente un nuovo piano

Gennaio è ormai alle porte per mettere a segno nuovi colpi di caratura internazionale: ecco la mossa strategica del presidente De Laurentiis. Tutto può cambiare in poco tempo per vivere intensamente la prima stagione insieme: spunta la reazione di Conte.

Come svelato dall’edizione odierna de Le Cronache di Napoli, si sono aperte subito le prime crepe tra il presidente De Laurentiis ed Antonio Conte. Un momento decisivo per programmare la sessione invernale di calciomercato guardando anche alla prossima estate. Il Napoli cercherà di consolidare il primato, ma la concorrenza è davvero folta con Inter ed Atalanta che non perdono terreno in classifica.

De Laurentiis dovrà così subito intervenire per ambire a grandi palcoscenici: il Napoli continua a monitorare profili interessanti in ottica futura. La dirigenza partenopea è sempre al lavoro in maniera costante per ambire a grandi palcoscenici: Conte sarà accontentato per continuare il percorso insieme. Saranno ore intense per arrivare così alla chiusura di nuovi affari in ottica futura per vivere da protagonista anche la seconda parte di stagione.

Il ds Manna cercherà di convincere il presidente De Laurentiis con profili di livello internazionale per evitare nuove crepe tra i due. Saranno giorni decisivi per arrivare così alla chiusura di nuovi affari in casa azzurra: ADL vuole fare sul serio per evitare di commettere gli errori del passato.