Napoli, ADL fa felice Conte: subito tre colpi

Il Napoli continua a monitorare il fronte calciomercato: ADL è pronto ad intervenire già a partire da gennaio, ecco i tre colpi azzurri

Una nuova strategia di calciomercato per ambire a grandi palcoscenici in vista del futuro. Il ds Manna è al lavoro per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte: subito arriverà la chiusura di tre colpi come annunciato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Il ds del Napoli, Giovanni Manna, continua a pensare a nuovi colpi da urlo in vista dei prossimi mesi. Gennaio è alle porte per programmare subito la seconda parte di stagione: urgono rinforzi dopo la cocente eliminazione in Coppa Italia. Un momento decisivo per chiudere subito i prossimi affari in maglia azzurra: ecco tutta la verità per i prossimi innesti di qualità da affidare subito all’allenatore azzurro. Spunta l’intreccio decisivo come evidenziato da La Gazzetta dello Sport: una nuova rivoluzione in casa Napoli per puntare in alto.

Napoli, tre rinforzi immediati: ADL ha le idee chiare

Saranno settimane intense per arrivare così ai prossimi obiettivi di calciomercato: a gennaio arriveranno nuovi rinforzi per Conte, ecco la strategia del presidente De Laurentiis per puntare in alto. La qualificazione alla prossima Champions è l’obiettivo primario del Napoli targato Conte.

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, c’è stato un summit nelle ultime ore tra il presidente De Laurentiis e l’ad Andrea Chiavelli per fare il punto della situazione in ottica futura. ADL è pronto ad accontentare Antonio Conte mettendo a segno nuovi colpi già a partire da gennaio: tre giocatori nel mirino per essere ancora più competitivo per il futuro. Il Napoli vuole chiudere i colpi di Taylor dell’Ajax, Bijol dell’Udinese, ma il vero obiettivo è Patrick Dorgu del Lecce seguito ormai da tutte le big d’Italia e d’Europa.

Il Napoli vuole evitare aste sborsando 35 milioni di euro con la chiusura immediata a gennaio per poi farlo restare in prestito fino al termine della stagione. Un momento decisivo per arrivare così a nuovi colpi di caratura internazionale per vivere nuovamente notti da urlo in Champions League.

Il Napoli pensa a nuovi rinforzi in vista di gennaio per ambire a grandi palcoscenici: una strategia da urlo in ottica futura per accontentare Antonio Conte. Gennaio è alle porte per pensare subito ad innesti di qualità assoluta pronti a vestire la maglia azzurra.