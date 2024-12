Napoli, affare a gennaio: intreccio con la Juve

Un nuovo duello a distanza tra Napoli e Juventus: spunta l’intreccio con i bianconeri per chiudere subito l’affare a gennaio. Ecco finalmente la verità

La dirigenza partenopea cercherà di accontentare subito Antonio Conte dopo la cocente eliminazione in Coppa Italia. Urgono rinforzi funzionali all’idea di calcio dell’allenatore del Napoli: ora ci sarà soltanto la Serie A per tornare così subito in Champions League, ma c’è il sogno Scudetto socchiuso nel cassetto. Il ds Giuntoli è pronto a beffare il presidente De Laurentiis per il nuovo colpo a gennaio: ecco la verità.

La dirigenza partenopea è al lavoro per chiudere subito nuovi colpi in vista di gennaio. Il Napoli è pronto a sognare in grande, ma c’è anche la Juventus che pensa così agli stessi obiettivi di calciomercato. Un affare interessante per rinforzare così la retroguardia delle big della Serie A: il ds Giuntoli vuole subito chiudere il colpo da novanta per ambire a grandi palcoscenici restando attaccato al treno Scudetto. Un nuovo duello a distanza tra Juventus e Napoli: conosciamo tutti i dettagli dell’operazione a gennaio in Serie A.

Napoli, colpo in difesa: chiusura immediata per Giuntoli

La volontà del giocatore farà la differenza, ma il ds della Juventus si è mosso in prima persona volando anche a Manchester. Un intreccio decisivo con il Napoli per chiudere subito l’affare a gennaio.

Come svelato dall’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport la Juventus è pronta a chiudere il colpo Hancko. Il direttore sportivo, Giuntoli, lo segue ormai da tempo e ha visionato il difensore slovacco a Manchester durante la sfida di Champions contro il City di Guardiola. Lo stesso Motta ha già dato l’ok per il suo investimento: anche il Napoli lo ha monitorato a lungo in queste settimane: può agire anche a sinistra. La dirigenza bianconera starebbe pensando anche alla carta Facundo Gonzalez per arrivare proprio allo slovacco pronto a dire addio al Feyenoord.

Tutto può cambiare in pochi giorni per cercare così di intervenire subito a gennaio per nuovi innesti di qualità e di caratura internazionale. La Juventus ha già le idee chiare per sostituire il difensore brasiliano, Bremer, che resterà fuori fino al termine della stagione per il grave infortunio rimediato al ginocchio. Spunta così l’accelerata decisiva per ambire a grandi palcoscenici: la Juventus è pronta a beffare il presidente De Laurentiis. Ormai ci siamo per conoscere così il destino dello slovacco Hancko pronto a salutare il Feyenoord.