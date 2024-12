Napoli, colpo a zero: Juve battuta

Il calciomercato del Napoli può regalare nuovi innesti di qualità a Conte: spunta l’intreccio con la Juventus, ADL beffa subito il ds Giuntoli

Un nuovo duello a distanza tra Napoli e Juventus in vista della prossima sessione invernale di calciomercato. Gennaio è ormai alle porte per programmare subito i prossimi acquisti: spunta il colpo a parametro zero in Serie A, c’è anche la Juventus.

Saranno settimane per conoscere così i prossimi colpi vincenti del Napoli. Il presidente De Laurentiis cercherà di accontentare subito Antonio Conte dopo l’eliminazione in Coppa Italia. Il direttore sportivo, Giovanni Manna, continua a fiutare i possibili affari nella sessione invernale di calciomercato. Pochi minuti fa l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha sganciato una nuova bomba in ottica futura: spunta l’intreccio decisivo con la Juventus, Giuntoli lo vorrebbe subito.

Napoli, colpo in difesa: spunta l’intreccio in Serie A

La società partenopea è pronta ad intervenire subito sul mercato per innalzare il tasso tecnico della rosa azzurra. Il Napoli intende fare sul serio giocandosi il tutto per tutto in Serie A: l’obiettivo primario resta la qualificazione alla prossima Champions, ma il sogno Scudetto resta socchiuso nel cassetto.

Come riportato dall’edizione odierna de il Corriere dello Sport, il ds Manna continua a valutare diversi profili in vista di gennaio. Nel mirino c’è anche l’ex Lazio, che si è liberato a zero dall’Al Ittihad Club: Felipe Luiz è pronto a sbarcare nuovamente in Serie A per rinforzare la retroguardia azzurra a disposizione di Conte. Una nuova sfida a distanza tra i due top club italiani: il presidente De Laurentiis cercherà subito di chiudere nuovi rinforzi in difesa.

Saranno giorni intensi per sferrare l’assalto vincente in ottica futura: ormai ci siamo per chiudere affari interessanti in vista del prosieguo stagionale. Il ds Manna ha monitorato già settimane la situazione intorno al difensore italo-brasiliano che ora è alla ricerca di una nuova destinazione suggestiva anche in Italia.

Il Napoli è pronto a beffare ancora una volta la Juventus: un intreccio suggestivo in difesa con le due big della Serie A pronte ad intervenire subito sul calciomercato invernale. Dopo le avventure in Spagna con il Real Betis e in Arabia con l’Al IIttihad Club, Felipe Luiz non vede l’ora di tornare in Serie A dopo la lunga esperienza con la Lazio. Ha condiviso lo spogliatoio con tanti campioni nella sua lunga carriera: ADL sferra l’assalto decisivo per il colpo in difesa.