Ex Napoli, Sarri torna in Premier League: l’annuncio

Maurizio Sarri è pronto a rimettersi subito al lavoro: spunta l’intreccio in Premier League, lo vogliono subito. L’ex tecnico del Napoli non vede l’ora di essere protagonista

L’allenatore toscano potrebbe subito tornare in Premier League per vivere così una nuova esperienza in Inghilterra. Dopo il Chelsea è tornato in Serie A guidando la Juventus e la Lazio, ma ora è vicino ad una nuova suggestiva destinazione.

Dopo l’addio alla Lazio Sarri sta aspettando ancora la destinazione perfetta per il suo futuro. Negli ultimi giorni è stato accostato anche alla Nazionale serba, ma l’allenatore toscano è pronto a tornare protagonista in Premier League dopo l’avventura con il Chelsea. Spunta l’intreccio totale con Massimiliano Allegri per trovare subito la soluzione per il futuro.

Ex Napoli, l’intreccio con Allegri: spunta la prossima destinazione

Tutto sarà più chiaro nelle prossime ore per arrivare così alla scelta ufficiale di Sarri: c’è anche Allegri in lizza per trovare così subito una nuova decisione.

Come svelato dal portale FootMercato anche Maurizio Sarri è in lizza per la panchina del West Ham che dovrà annunciare il prossimo allenatore in caso di separazione da Julen Lopetegui. Nelle ultime ore anche Massimiliano Allegri è stato accostato alla blasonata panchina del top club inglese: nei prossimi giorni la dirigenza prenderà la decisione definitiva.

Ora è pronto subito a tornare protagonista: Sarri ha svelato di preferire la Premier League evidenziando anche lo sbaglio del passato di tornare in Serie A accettando la Juventus. Con i bianconeri ha vinto lo Scudetto, ma a distanza di anni non farebbe più quella scelta. Il West Ham non sta attraversando un ottimo periodo di forma, ma resta sempre una squadra di tradizione in Inghilterra.

Sarri è sul taccuino della dirigenza del top club della Premier League che dovrà prendere subito una nuova decisione in ottica futura. L’obiettivo è quello di tornare a vincere sfide emozionanti: ora Lopetegui rischia davvero tanto. Ora l’allenatore toscano dovrà così decidere il suo futuro: anche la Serbia continua ad aspettarlo dopo il forte interessamento degli ultimi giorni.

Saranno giorni intensi per rivederlo subito in panchina cercando di mettere in atto la sua filosofia di gioco. Sarri predilige un gioco corale fatto di triangolazioni rapide per mettere in risalto il collettivo: la Premier League lo aspetta ancora una volta dopo la sua avventura al Chelsea.