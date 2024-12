Napoli fuori dalla Coppa Italia: ADL senza freni

Una serata deludente in casa Napoli con l’eliminazione dalla Coppa Italia da parte degli azzurri. Le dichiarazioni di De Laurentiis hanno svelato un aspetto

Saranno mesi interessanti in casa azzurra per sognare ad occhi aperti. Il Napoli è pronto a consolidare il primato con 24 partite da disputare soltanto al termine del campionato. Conte ha utilizzato così le riserve nella sfida di Coppa Italia contro la Lazio: il risultato non è stato dei migliori con la cocente eliminazione da parte della squadra azzurra. Spuntano le dichiarazioni del presidente De Laurentiis: che lezione di Conte.

La dirigenza partenopea cercherà di accontentare subito a gennaio l’allenatore del Napoli per nuovi innesti. Il presidente De Laurentiis vuole subito arrivare in alto dopo il decimo posto collezionato nella passata stagione: spuntano i dettagli sulla scelta di Conte che ha schierato tutte le riserve contro la Lazio. Tra due giorni ci sarà la nuova sfida contro i biancocelesti, ma sarà tutt’altra partita con i titolarissimi subito pronti alla rivincita.

Napoli, la lezione di De Laurentiis: la mossa a sorpresa su Conte

Il ds Manna è pronto a intervenire sul fronte calciomercato per puntellare così la rosa a disposizione dell’allenatore azzurro. Tutto può cambiare in poco tempo per arrivare subito a nuovi rinforzi a gennaio. Il presidente De Laurentiis senza freni sulla scelta dell’allenatore del Napoli.

Come riportato da Carlo Alvino il presidente De Laurentiis è tornato a parlare in collegamento telefonico alla presentazione del libro di Mimmo Carratelli. Dichiarazioni che hanno chiarito la strategia di Antonio Conte di utilizzare le riserve: “Ieri sera Conte ha fatto benissimo a dare spazio a tutti i giocatori come se fosse stato un mega allenamento. La sua è stata una lezione di vita sportiva alla nostra compagine di calciatori. Una decisione che io condivido in toto”.

Il Napoli si concentrerà così soltanto sul campionato, ma la strategia di Conte è stata condivisa anche dalla dirigenza partenopea. De Laurentiis gli ha dato ragione condividendo così i progetti: una mossa a sorpresa in vista così delle prossime sfide di Serie A.

Lo Scudetto resta soltanto un sogno, ma l’obiettivo numero uno della squadra azzurra è il ritorno in Champions League. Conte ha sposato appieno il progetto di De Laurentiis per cercare subito di trionfare in Italia e non solo. Il Napoli continua a puntare in alto: la scelta di ingaggiare Conte sta iniziando a dare i propri frutti senza rotture almeno per il momento.