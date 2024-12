Napoli: colpo dalla Francia, arriva il centrale uzbeko

Possibile colpo in Ligue 1 per i partenopei. Il giocatore è in uscita dal club e un pensierino Manna lo potrebbe fare. Ecco tutti i dettagli

Fari puntati in Francia per rinforzare il reparto difensivo. C’è un calciatore che è in uscita dal suo club e non è da escludere un contatto con il suo entourage per capire eventualmente la fattibilità dell’operazione. Al momento siamo solamente nel campo delle ipotesi e suggestioni, ma si sta lavorando per trovare una soluzione e chissà se si arriverà alla tanto attesa fumata bianca.

Secondo le informazioni di areanapoli.it, il club proprietario del cartellino avrebbe dato a Mendes l’ok per trovare una sistemazione differente già durante il calciomercato invernale. L’obiettivo è quello di creare sin da subito una plusvalenza importante per rinfoltire un po’ le proprie casse. Per il momento sono in corso tutte le valutazioni del caso per trovare una soluzione. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire se ci sarà la possibilità di vederlo in Italia.

Napoli: colpo a sorpresa, ecco con chi firma

In casa Napoli si lavora per rinforzare la difesa di Conte. Juan Jesus e Rafa Marin non hanno convinto e per questo motivo si sta provando ad individuare i profili giusti da dare al tecnico per alzare il livello della rosa. Al momento siamo nel campo delle ipotesi e la strada è molto lunga, ma non possiamo escludere che alla fine ci possa essere un nome a sorpresa considerata anche la volontà da parte di ADL di puntare ad ampliare il proprio brand.

Stando alle ultime indiscrezioni, Khusanov è pronto a lasciare il Lens per iniziare una nuova esperienza durante il prossimo calciomercato e il Napoli ci potrebbe fare un pensierino. Al momento i contatti con Mendes li hanno avuti solamente le big europee, ma non è da escludere che i partenopei decidano di sondare il terreno per fare un punto della situazione e capire la fattibilità dell’operazione.

Stiamo parlando di un classe 2004 e per questo motivo si tratta di un profilo giovane e di prospettiva. Khusanov è pronto ad una nuova avventura durante il calciomercato estivo e tutto può ancora succedere. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro e capire se si potrà oppure no arrivare alla fumata bianca.