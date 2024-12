Juventus, nuova tegola: Motta perde un altro big

Non finiscono i guai in casa bianconera: altro infortunio doloroso per Motta che ha perso un altro big pochi minuti fa, ecco le sue condizioni

La Juventus dovrà fare a meno anche di un altro giocatore importante. Pochi minuti fa è arrivata la brutta notizia proveniente direttamente da Torino: un colpo alla caviglia l’ha costretto subito al cambio, ecco come sta.

Il momento nero in casa bianconero tarda a finire: l’ennesimo infortunio per la Juventus che dovrà fare a meno di un altro big a pochi giorni dalla sfida di Champions League contro il Manchester City. Un inizio stagionale completamente da dimenticare per la squadra guidata da Motta: ecco le sue condizioni. Saranno settimane ricche di impegni per la compagine bianconera che dovrà puntellare subito la rosa a disposizione dell’allenatore della Juventus.

Juventus, brutte notizie ancora per Motta: ecco le sue condizioni

Il ds Giuntoli è pronto a regalare subito nuovi innesti di caratura internazionale dopo i tanti infortuni collezionati fin qui. Pochi minuti è arrivata un’altra brutta notizia proveniente dall’Allianz Stadium: un big è stato sostituito dopo soltanto pochi minuti dall’inizio del match contro il Bologna, ecco cos’è successo.

Ancora brutte notizie per la Juventus. Dopo appena 13 minuti di gioco Andrea Cambiaso ha dovuto alzare bandiera bianca contro il Bologna: al suo posto è entrato Rouhi. Il laterale bianconero ha subito un colpo alla caviglia su un tiro di Ndoye: ha provato a restare in campo, ma alla fine non ce l’ha fatta.

L’ennesimo infortunio in casa Juventus dopo un inizio stagionale davvero ricco di tegole. La Juventus dovrà correre subito ai ripari già a gennaio sul fronte calciomercato: il ds Giuntoli dovrà sostituire immediatamente Bremer e Cabal. Arriveranno subito nuovi rinforzi per Thiago Motta che cercherà di stare attaccato al treno Scudetto anche se non sarà facile: la concorrenza è davvero folta e davanti corrono davvero forte.

Le sue condizioni saranno monitorate attentamente già a partire da domenica 8 dicembre: soltanto gli esami strumentali faranno capire cosa succederà nei prossimi giorni. Per la sfida contro il Bologna Motta ha recuperato anche Savona e Vlahovic, ma cercherà di avere quasi tutta la rosa a disposizione nel mese di dicembre. L’infortunio di Cambiaso non ci voleva proprio per la squadra bianconera impegnata su più fronti: sarà una perdita importante per la Juventus.